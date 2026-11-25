Después de muchas idas y vueltas, se oficializaron todos los detalles para la disputa del trascendental partido entre el Xeneize y el Calamar.

Luego de dejar en el camino a Banfield y Atlético Tucumán respectivamente, Boca Juniors y Platense lograron meterse en la gran final de la presente edición de la Copa Argentina. Como consecuencia de ello, quedaron a un paso de la gloria y de cosechar un nuevo título para sus vitrinas. Por ello es que hay una enorme expectativa al respecto.

En medio de ese panorama, la organización de la Copa Argentina acaba de oficializar todos los detalles relacionados con la disputa de la propia final entre el Xeneize y el Calamar. Y lo cierto es que el cotejo en cuestión se llevará a cabo el próximo miércoles 2 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Además, se confirmó el horario de la final: será a las 20:00.

Previamente, también se barajaron otras dos opciones para la fecha del cotejo entre los comandados estratégicamente por Rodolfo Arruabarrena y los dirigidos por Martín Palermo. Se habló tanto del martes 8 de diciembre como del miércoles 9 de diciembre. Sin embargo, ninguna de las dos alternativas terminó prosperando.

El Madre de Ciudades, la sede de la final de la Copa Argentina (Getty)

Por otro lado, otra sede que picaba en punta era el Estadio Gigante de Arroyito, escenario habitual para el desarrollo de finales en los últimos tiempos. De todas maneras, por diversos factores, terminó imponiéndose la cancha de Santiago del Estero para la definición de la Copa Argentina.

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El camino de Boca en la Copa Argentina

2-0 vs. Gimnasia de Chivilcoy

2-0 vs. Sarmiento de Junín

0-0(4-3) vs. Vélez Sarsfield

3-2 vs. Racing Club

3-0 vs. Banfield

El camino de Platense en la Copa Argentina

1-0 vs. Argentino de Monte Maiz

0-0(4-3) vs. San Martín de San Juan

1-1(3-1) vs. Instituto de Córdoba

1-0 vs. Estudiantes de La Plata

1-1(5-4) vs. Atlético Tucumán

El cuadro de la Copa Argentina