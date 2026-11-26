Con los últimos partidos por disputarse en el Torneo Clausura, Huracán, eliminado en los octavos de final a manos de Instituto de Córdoba, informó en sus redes sociales la destitución de Diego Martínez, quien fue el entrenador del equipo a lo largo de la temporada.
Si bien logró ganarle los dos clásicos a San Lorenzo, así como también venció a Boca, River y Racing, Martínez no cumplió con los objetivos propuestos, ya que el equipo no pudo meterse en Copa Sudamericana a través de la tabla anual al quedar en el puesto 15°.
“Después de una reunión entre Abel Poza y Diego Martínez, se decidió de común acuerdo interrumpir el vínculo que lo unía con el club. Agradecemos a Diego y a su cuerpo técnico por el trabajo realizado en nuestra institución y les deseamos lo mejor en sus próximos desafíos”, fue el comunicado del elenco de Parque Patricios.
Después de una reunión entre Abel Poza y Diego Martínez, se decidió de común acuerdo interrumpir el vínculo que lo unía con el club.— CA Huracán (@CAHuracan) November 26, 2026
Agradecemos a Diego y a su cuerpo técnico por el trabajo realizado en nuestra institución y les deseamos lo mejor en sus próximos desafíos. pic.twitter.com/3zFQkKSmRx
En este ciclo en el Globo, Martínez dirigió un total de 37 partidos, con un saldo de 13 victorias, 11 empates y 13 derrotas. Además, llegó a los cuartos de final del Torneo Apertura, quedó eliminado en los 16avos de final de la Copa Argentina y en los octavos del Torneo Clausura.
Con la salida del DT de Huracán, son 33 los entrenadores que dejaron su cargo a lo largo del año. En total, son ocho los únicos que se mantuvieron a lo largo de la temporada, ya que además de Martínez, también Troglio se fue de Banfield días atrás.
Uno por uno, los 33 DT’s que se fueron en 2026
- Daniel Oldrá | Instituto
- Eduardo Domínguez | Estudiantes
- Favio Orsi y Sergio Gómez | Newell’s
- Hugo Colace | Atlético Tucumán
- Marcelo Gallardo | River Plate
- Iván Delfino | Estudiantes de Río Cuarto
- Damián Ayude | San Lorenzo
- Guillermo Farré | Aldosivi
- Ariel Broggi | Gimnasia de Mendoza
- Gustavo Benítez | Deportivo Riestra
- Fernando Zaniratto | Gimnasia La Plata
- Gerardo Acuña | Estudiantes de Río Cuarto
- Mariano Sosa | Defensa y Justicia
- Carlos Tévez | Talleres
- Gustavo Costas | Racing Club
- Claudio Úbeda | Boca Juniors
- Rubén Insúa | Barracas Central
- Gustavo Álvarez | San Lorenzo
- Lucas Pusineri | Central Córdoba
- Walter Zunino | Platense
- Gustavo Quinteros | Independiente
- Eduardo Coudet | River Plate
- Israel Damonte | Aldosivi
- Jorge Sampaoli | Talleres
- Néstor Gorosito | San Lorenzo
- Juan Pablo Vojvoda | Racing Club
- Diego Dabove | Tigre
- Guillermo Duró | Deportivo Riestra
- Rubén Forestello | Estudiantes de Río Cuarto
- Sebastián Domínguez | Central Córdoba
- Julio César Falcioni | Atlético Tucumán
- Pedro Troglio | Banfield
- Diego Martínez | Huracán
Los 8 entrenadores que se mantienen en su cargo
- Alfredo Berti (Independiente Rivadavia)
- Guillermo Barros Schelotto (Vélez)
- Nicolás Diez (Argentinos Juniors)
- Jorge Almirón (Rosario Central)
- Ricardo Zielinski (Belgrano)
- Mauricio Pellegrino(Lanús)
- Leonardo Madelón (Unión)
- Facundo Sava (Sarmiento)