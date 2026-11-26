Con los últimos partidos por disputarse en el Torneo Clausura, Huracán, eliminado en los octavos de final a manos de Instituto de Córdoba, informó en sus redes sociales la destitución de Diego Martínez, quien fue el entrenador del equipo a lo largo de la temporada.

Si bien logró ganarle los dos clásicos a San Lorenzo, así como también venció a Boca, River y Racing, Martínez no cumplió con los objetivos propuestos, ya que el equipo no pudo meterse en Copa Sudamericana a través de la tabla anual al quedar en el puesto 15°.

“Después de una reunión entre Abel Poza y Diego Martínez, se decidió de común acuerdo interrumpir el vínculo que lo unía con el club. Agradecemos a Diego y a su cuerpo técnico por el trabajo realizado en nuestra institución y les deseamos lo mejor en sus próximos desafíos”, fue el comunicado del elenco de Parque Patricios.

Después de una reunión entre Abel Poza y Diego Martínez, se decidió de común acuerdo interrumpir el vínculo que lo unía con el club.



Agradecemos a Diego y a su cuerpo técnico por el trabajo realizado en nuestra institución y les deseamos lo mejor en sus próximos desafíos. pic.twitter.com/3zFQkKSmRx — CA Huracán (@CAHuracan) November 26, 2026

En este ciclo en el Globo, Martínez dirigió un total de 37 partidos, con un saldo de 13 victorias, 11 empates y 13 derrotas. Además, llegó a los cuartos de final del Torneo Apertura, quedó eliminado en los 16avos de final de la Copa Argentina y en los octavos del Torneo Clausura.

Con la salida del DT de Huracán, son 33 los entrenadores que dejaron su cargo a lo largo del año. En total, son ocho los únicos que se mantuvieron a lo largo de la temporada, ya que además de Martínez, también Troglio se fue de Banfield días atrás.

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Uno por uno, los 33 DT’s que se fueron en 2026

Daniel Oldrá | Instituto

Eduardo Domínguez | Estudiantes

Favio Orsi y Sergio Gómez | Newell’s

Hugo Colace | Atlético Tucumán

Marcelo Gallardo | River Plate

Iván Delfino | Estudiantes de Río Cuarto

Damián Ayude | San Lorenzo

Guillermo Farré | Aldosivi

Ariel Broggi | Gimnasia de Mendoza

Gustavo Benítez | Deportivo Riestra

Fernando Zaniratto | Gimnasia La Plata

Gerardo Acuña | Estudiantes de Río Cuarto

Mariano Sosa | Defensa y Justicia

Carlos Tévez | Talleres

Gustavo Costas | Racing Club

Claudio Úbeda | Boca Juniors

Rubén Insúa | Barracas Central

Gustavo Álvarez | San Lorenzo

Lucas Pusineri | Central Córdoba

Walter Zunino | Platense

Gustavo Quinteros | Independiente

Eduardo Coudet | River Plate

Israel Damonte | Aldosivi

Jorge Sampaoli | Talleres

Néstor Gorosito | San Lorenzo

Juan Pablo Vojvoda | Racing Club

Diego Dabove | Tigre

Guillermo Duró | Deportivo Riestra

Rubén Forestello | Estudiantes de Río Cuarto

Sebastián Domínguez | Central Córdoba

Julio César Falcioni | Atlético Tucumán

Pedro Troglio | Banfield

Diego Martínez | Huracán

Los 8 entrenadores que se mantienen en su cargo