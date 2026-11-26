Todas las novedades del Rojo de este jueves 26 de noviembre, a dos días de visitar a Vélez por los playoffs del Torneo Clausura.

Todo lo que el hincha de Independiente tiene que saber este jueves 26 de noviembre de 2026: ya se conocen los horarios de cuartos de final, el probable equipo de Viera para Liniers y la escalada en la previa de las elecciones del club.

Horario confirmado para Vélez – Independiente

Quedó definido el cronograma completo de cuartos de final del Torneo Clausura 2026, tras completarse los octavos con la clasificación de Boca. El cruce entre Vélez e Independiente abrirá la ronda el sábado 28 de noviembre, a las 20, en Liniers, luego de la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras.

Ese mismo sábado, a las 22, se jugará Instituto-River en Alta Córdoba, mientras que el domingo se completará la ronda con Rosario Central-Barracas Central y Boca-Gimnasia LP. El ganador de Vélez-Independiente enfrentará en semifinales al que avance entre la Gloria y el Millonario, en una serie que se disputará entre el 5 y el 6 de diciembre, con la final prevista para el 12 de diciembre en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Las pruebas de Viera para reemplazar a Arias y Ávila

Jadson Viera prepara el equipo para visitar a Vélez con dos bajas obligadas: Chimy Ávila, que sufrió una lesión muscular en el sóleo durante la entrada en calor ante Argentinos, y Santiago Arias, con un problema en el isquiotibial. En ese partido, Felipe Tempone y Leonardo Godoy ya habían ingresado en sus lugares.

De no surgir imprevistos, esos serían los únicos dos cambios respecto del equipo que jugó ante el Bicho. Así quedaría formado el arquero y la defensa, con Mele en el arco y la dupla de centrales, más los laterales; en la mitad de cancha asomarían el volante central y sus dos acompañantes ofensivos, mientras que arriba se repetiría el tridente con Montiel, Tempone y Palais.

Independiente, el mejor visitante con una espina clavada ante Vélez

El Rojo llega al cruce de cuartos como el segundo mejor equipo de la fase regular en condición de visitante, apenas detrás de Rosario Central, con cuatro victorias, tres empates y una sola derrota en el semestre. Esa única caída fue justamente ante Vélez, el 3 de agosto, cuando todavía dirigía Gustavo Quinteros.

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Desde entonces, Independiente acumula siete partidos sin perder como visitante y todavía no conoció la derrota fuera de casa con Viera en el banco. El entrenador definió al equipo como “un equipo duro fuera de casa” y agregó que es “un equipo peligroso” de cara al desafío en el José Amalfitani.

Amenazas a Gastón Gaudio en plena campaña electoral

A semanas de las elecciones del 13 de diciembre, apareció una bandera en la Avenida Mitre con un mensaje intimidatorio contra Gastón Gaudio y sus hijos. El candidato opositor repudió el hecho en redes sociales y expresó: “Hoy es un día de mierda para mí”.

Qué triste ver cómo el viejo Independiente vuelve una y otra vez.



Cruzaron un límite. Hoy es un día de mierda para mí. En una campaña no vale todo.



Pero por suerte, falta poco. Nosotros seguiremos trabajando por el Independiente que soñamos. — Gaston Gaudio (@gastongaudio) November 26, 2026

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Gaudio remarcó que “en una campaña no vale todo” y aseguró que su espacio seguirá trabajando pese a lo sucedido. Los demás candidatos, Luciano Nakis y Quique Sacco, también repudiaron la amenaza y manifestaron su solidaridad, con frases como “con la vida y la familia no se jode” y “la violencia no tiene lugar entre nosotros”.

¿Cuándo vuelve a jugar Independiente?

Independiente vuelve a jugar el sábado 28 de noviembre a las 20:00 (hora argentina), cuando visita a Vélez por los playoffs del Torneo Clausura.

Los últimos 5 partidos de Independiente

Fecha Partido Competencia 21/11 Argentinos Juniors 1-2 Independiente Liga Profesional 06/11 Independiente 2-1 Deportivo Riestra Liga Profesional 02/11 Defensa y Justicia 1-1 Independiente Liga Profesional 25/10 Independiente 0-1 Boca Juniors Liga Profesional 18/10 Racing 1-1 Independiente Liga Profesional

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