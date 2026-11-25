En la previa de los octavos de final contra Independiente Rivadavia, el Xeneize enseñó en las pantallas de La Bombonera un homenaje al Diego, a seis años de su fallecimiento.

El 25 de noviembre no es una fecha más. Hace seis años, pasó a ser una jornada de luto, pero mucho orgullo, para todos los fanáticos del fútbol argentino. En esta fecha especial, el destino quiso que Boca Juniors, un club muy identificado con Diego Armando Maradona, defina su pase a los cuartos de final del Torneo Clausura contra Independiente Rivadavia.

En la previa del partido decisivo contra Independiente Rivadavia, por los octavos de final y tras la consagración xeneize en la Copa Sudamericana, la hinchada de Boca Juniors desplegó un telón especial en las tribunas de La Bombonera. No solo eso, sino que desde el club también rindieron homenaje al máximo ídolo del fútbol argentino. Maradona, inmortal, siempre será recordado cada día, tarde y noche que ruede una pelota sobre el verde césped en Argentina.

A 6 años exactos de su fallecimiento, La Bombonera y Boca le rinden homenaje a DIEGO ARMANDO MARADONA. 📺 #ESPNEquipoF | ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/D1LS3Q3JAf — SportsCenter (@SC_ESPN) November 25, 2026

El aniversario del paso a la inmortalidad del Diego también se presenta como una jornada de reflexión y de elevación del reclamo de justicia en torno a su muerte. Así quedó en evidencia en La Bombonera, donde una bandera reclamaba justamente eso: justicia.

Una bandera en reclamo de justicia por la muerte de Maradona.

Formaciones de Boca e Independiente Rivadavia

Boca forma con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. Santiago Ascacíbar, el único ausente del XI contra Atlético Mineiro.

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La visita, dirigida tácticamente por Alfredo Berti, presenta un XI con: Emmanuel Gómez Riga; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Leonard Costa, Gonzalo Ríos; Rodrigo Atencio, Luis Sequeira, Matías Fernández; Álex Arce.

Cuadro del Torneo Clausura

El ganador del duelo entre Boca e Independiente Rivadavia enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata en los cuartos de final del Torneo Clausura. Además, sabrá que uno de estos dos equipos, Rosario Central o Barracas Central, lo esperará en semifinales. Del otro lado de la llave, aguardan Instituto, River Plate, Vélez Sarsfield e Independiente.

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En síntesis