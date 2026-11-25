Tras la conquista de la Copa Sudamericana, el Xeneize pone primera en los Playoffs del certamen local.

Por los octavos de final del Torneo Clausura 2026, Boca Juniors recibe este miércoles a Independiente Rivadavia en La Bombonera. Desde las 21, el partido se podrá sintonizar a través de ESPN Premium y contará con el arbitraje de Luis Lobo Medina.

Aunque el equipo de Rodolfo Arruabarrena arrastra un importante desgaste tras la obtención de la Tabla Anual y la Copa Sudamericana, el plantel no se conforma y va por más. Delante tendrá a un duro equipo de Alfredo Berti, que busca pelear otro campeonato.