Por los octavos de final del Torneo Clausura 2026, Boca Juniors recibe este miércoles a Independiente Rivadavia en La Bombonera. Desde las 21, el partido se podrá sintonizar a través de ESPN Premium y contará con el arbitraje de Luis Lobo Medina.
Aunque el equipo de Rodolfo Arruabarrena arrastra un importante desgaste tras la obtención de la Tabla Anual y la Copa Sudamericana, el plantel no se conforma y va por más. Delante tendrá a un duro equipo de Alfredo Berti, que busca pelear otro campeonato.