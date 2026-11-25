La Asociación del Fútbol Argentino oficializó todos los detalles acerca de la disputa de la próxima instancia del certamen doméstico.

Se terminó el misterio: la Asociación del Fútbol Argentino confirmó los días y los horarios para la disputa de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional. De esta manera, todos los equipos sobrevivientes ya tienen precisiones sobre cuándo tendrán que afrontar sus respectivos partidos de la próxima instancia del certamen doméstico.

La actividad se abrirá el próximo sábado 28 de noviembre, con el partido que pondrá frente a frente a Vélez Sarsfield e Independiente en el Estadio José Amalfitani del barrio porteño de Liniers y con el trascendental cotejo entre Instituto y River Plate en la provincia de Córdoba. Allí se conocerán los primeros dos semifinalistas.

Posteriormente, ya durante la jornada del domingo 29 de noviembre, Rosario Central medirá fuerzas con Barracas Central con el Gigante de Arroyito como testigo y como escenario, al mismo tiempo que Boca Juniors tendrá que lidiar con Gimnasia y Esgrima La Plata en la Bombonera de Buenos Aires, confirmando así los cuatro semifinalistas.

Boca quiere cosechar otro título. (Foto: Getty)

Días y horarios de los cuartos de final

SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE

20:00 – Vélez Sarsfield vs. Independiente

22:00 – Instituto de Córdoba vs. River Plate

DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE

17:30 – Rosario Central vs. Barracas Central

22:00 – Boca Juniors o Independiente Rivadavia vs. Gimnasia La Plata

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El cuadro del Torneo Clausura