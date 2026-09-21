En medio de las dudas, Mac Allister pidió por la continuidad de Lionel Scaloni en la Selección Argentina

Con la última convocatoria de Lionel Messi, quien se despedirá ante el público frente a Benín, los jugadores de la Selección Argentina comenzaron a llegar al país para iniciar con los entrenamientos en Ezeiza de cara a los tres encuentros amistosos por la fecha FIFA de septiembre.

Allí, Alexis Mac Allister, una de las figuras de la Albiceleste, habló con los medios y no solo se refirió a la salida de Messi, sino que también pidió públicamente por la continuidad de Lionel Scaloni como entrenador, en medio de las dudas sobre una posible salida a finales de año.

“Obviamente sabemos lo que está pasando. Para nosotros es una persona muy importante porque afuera del fútbol lo valoro mucho como persona. Siempre fue sincero y respetuoso y esas cosas las valoro. Ojalá que sea con él, no tengo dudas de que este grupo lo quiere y admira muchísimo”, inició el volante de Liverpool.

Y siguiendo por la misma línea, agregó: “Es un proceso nuevo que hay que encarar con positividad y trabajar, todos sabemos la manera que le gusta trabajar y tenemos que hacerlo para hacer lo que todos queremos, ganar y que el pueblo argentino esté feliz”.

Las palabras para Messi

Por otro lado, Alexis también fue consultado por la salida de Lionel Messi, quien jugará su último partido con la Selección. “Las palabras son siempre las mismas, de agradecimiento. Disfrutamos a su lado y le agradecemos por todo lo que nos hizo ganar también. Seguramente será una jornada muy emotiva”, tiró.

“Va a ser un proceso diferente, con chicos que se sumarán y tenemos que entender que ya no tendremos más al mejor jugador del mundo y que marcaba la diferencia. Hay que fortalecernos como equipo, que va a ser lo más importante“, agregó, sobre cómo será el equipo sin el ‘10’.

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Además, contó cómo se enteró de la salida de Messi: “Yo me enteré en el comunicado. Fue una sorpresa. Si bien los años pasan y se veía que podía llegar a pasar, dejó muchísima sorpresa. Ahora es momento de mostrar nuestro agradecimiento con él y desde ahí pensar en lo que se viene”.

Y cerró: “Como compañero fue lo más grande, siempre destacamos su humildad, de ser quien era y aún así tener esa humildad para charlar de diferentes cosas. Esa parte la vamos a extrañar mucha y en todos los ámbitos lo queremos. Lo más importante es que ahora pueda disfrutar de su vida”.

Su presente en Liverpool

Otro de los temas que tocó fue su actualidad en Inglaterra. Al respecto de esto, se refirió a unos dichos suyos, en los que pidió quedarse en el club, en el que todavía tiene dos años de contrato vigente. “Tampoco hay una decisión muy concreta. Tengo dos años y en esa conferencia me salieron de adentro las emociones, el club es quien lo maneja y toma las decisiones. Voy a dar lo mejor de mí y en esos dos años pueden pasar un montón de cosas. Disfruto de estar en donde estoy y ojalá que sean por más años. Si son dos está perfecto”, disparó.

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La actualidad de Julián Alvarez

Para cerrar, reveló que charló con Julián y comentó cómo lo ve, luego de su polémica con Atlético de Madrid en el mercado de pases. “No sé si no está contento. Obviamente uno lucha por los sueños y en su caso no se dio como lo esperaba. Hablé un poco con él, se lo ve bien, está contento y en un lugar muy importante. Siempre me habló maravillas del club, ahora tiene que ponerse bien y seguir disfrutando de jugar al fútbol”, aseguró.