Facundo Medina lamentó el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina: “Un poco triste”

De cara a la extensa fecha FIFA de septiembre, en la que disputarán amistosos contra Bolivia, Burkina Faso y Benín, los jugadores de la Selección Argentina llegaron al país para sumarse a los entrenamientos junto a Lionel Scaloni, en el predio de la AFA en Ezeiza.

En su llegada al país, Facundo Medina, flamante refuerzo de Bayer Leverkusen de Alemania, habló con los medios y allí se refirió a lo que será la última convocatoria de Lionel Messi, quien se despedirá de la gente en el último amistoso, frente a Benín en el Estadio Monumental.

“Estoy un poco triste. Nos dio muchas alegrías y nos dio todo. Hay que respetar la decisión que tomó, despedirlo de la mejor manera y que lo disfrute él con su familia. Cambié de club, llegué a Alemania y tengo cosas que resolver. Me cayó como una bomba”, fueron las palabras del ex River.

"ESTOY UN POCO TRISTE, NOS DIO MUCHAS ALEGRÍAS". Facu Medina llegó a Buenos Aires y se refirió al retiro de Leo Messi de la Selección Argentina.



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A lo largo de su carrera en la Selección Argentina, Medina compartió cancha con Messi en 11 oportunidades, teniendo en cuenta tanto Eliminatorias Conmebol, como amistosos y el Mundial 2026. En los mismos, el lateral izquierdo lo asistió para que abriera el marcador ante Austria, por la fase de grupos de la última Copa del Mundo.

Lautaro Martínez y el Flaco López hablaron sobre la salida de Messi

Otro de los que fue consultado al respecto de la decisión de Messi fue Lautaro Martínez, quien ganó cuatro títulos con el capitán argentino. “Lo imaginaba por lo que decía él. Al final, es una triste noticia, pero disfrutamos siempre de todo lo que nos dio y el legado que nos dejó. Le diría gracias y seguramente el partido del 6 va a ser un día especial y emocionante para todos”, fueron sus palabras.

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Además, el Flaco López agregó con sus sensaciones por la despedida de Messi de la Selección Argentina: “Sabemos que va a ser un momento único para nuestro país, va a ser algo histórico. Estoy triste y feliz a la vez”.