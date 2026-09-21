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Cuti Romero se cruzó feo con Bellingham: “Sos un llorón como Mbappé”

Atlético de Madrid superó a Real Madrid por 2 a 1 en un clásico caliente que tuvo piques entre jugadores de ambos equipos.

Cuti Romero
© GettyCuti Romero

El derbi madrileño tiene dueño: Atlético de Madrid superó por 2 a 1 a Real Madrid con tantos de Alejandro Grimaldo y Jonathan David, mientras que para el Merengue descontó Rüdiger sobre el final. Fue un clásico caliente, apasionante, con entradas duras, piques entre los jugadores y un protagonista central: Jude Bellingham, que tuvo problemas con varios jugadores del Colchonero, entre ellos el Cuti Romero.

Sin ir más lejos, uno de los momentos más calientes del derbi fue cuando Cuti Romero quedó cara a cara con Bellingham y el argentino, aprovechando que Kylian Mbappé estaba en la zona, le dijo al inglés: “Sos un llorón como éste”, mientras señalaba al delantero francés del Merengue.

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Cuti celebró la victoria en el clásico

A través de sus redes sociales, el marcador central que llegó a Atlético de Madrid en este último mercado de pases afirmó: “Orgullo, esfuerzo y mucho corazón de este equipó. MADRID ES ROJIBLANCA. Aúpa Atleti siempre. Y que nadie quiera desviar la atención , merecidisimoooooo +3”.

Bellingham también se cruzó con Giuliano

Atlético de Madrid lo ganaba 2 a 0 a los 67 minutos, Bellingham cayó al piso y Giuliano apenas lo tocó con el pie. El inglés se levantó rápido, quedaron cara a cara y el argentino lo insultó de arriba a abajo. Claro está que el volante inglés quedó con pica con los jugadores de la Selección Argentina tras la semifinal del Mundial 2026 en la que la Albiceleste se impuso por 2 a 1.

DATOS CLAVE

  • Atlético de Madrid venció 2-1 al Real Madrid con goles de Grimaldo y David.
  • Cuti Romero cruzó a Jude Bellingham llamándolo “llorón” durante el derbi madrileño.
  • Jude Bellingham tuvo un cruce picante con Giuliano Simeone tras caer al piso.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi
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