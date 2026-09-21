Cuti Romero se cruzó feo con Bellingham: “Sos un llorón como Mbappé”

Atlético de Madrid superó a Real Madrid por 2 a 1 en un clásico caliente que tuvo piques entre jugadores de ambos equipos.

El derbi madrileño tiene dueño: Atlético de Madrid superó por 2 a 1 a Real Madrid con tantos de Alejandro Grimaldo y Jonathan David, mientras que para el Merengue descontó Rüdiger sobre el final. Fue un clásico caliente, apasionante, con entradas duras, piques entre los jugadores y un protagonista central: Jude Bellingham, que tuvo problemas con varios jugadores del Colchonero, entre ellos el Cuti Romero.

Sin ir más lejos, uno de los momentos más calientes del derbi fue cuando Cuti Romero quedó cara a cara con Bellingham y el argentino, aprovechando que Kylian Mbappé estaba en la zona, le dijo al inglés: “Sos un llorón como éste”, mientras señalaba al delantero francés del Merengue.

"Sos un llorón como este" y señala a Mbappe.



Cuti Romero, donde pelotas estuviste todo este tiempo?? Quedate toda la vida con nosotros pic.twitter.com/He1pnBiCY4 — 𝐆𝐱𝐥𝐃𝐞𝐆𝐫𝐢𝐞𝐳𝐦𝐚𝐧𝐧 (@GxldeGriezmann) September 20, 2026

Cuti celebró la victoria en el clásico

A través de sus redes sociales, el marcador central que llegó a Atlético de Madrid en este último mercado de pases afirmó: “Orgullo, esfuerzo y mucho corazón de este equipó. MADRID ES ROJIBLANCA. Aúpa Atleti siempre. Y que nadie quiera desviar la atención , merecidisimoooooo +3”.

Bellingham también se cruzó con Giuliano

Atlético de Madrid lo ganaba 2 a 0 a los 67 minutos, Bellingham cayó al piso y Giuliano apenas lo tocó con el pie. El inglés se levantó rápido, quedaron cara a cara y el argentino lo insultó de arriba a abajo. Claro está que el volante inglés quedó con pica con los jugadores de la Selección Argentina tras la semifinal del Mundial 2026 en la que la Albiceleste se impuso por 2 a 1.

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¡OTRO FUERTE CRUCE DE JUDE CON UN ARGENTINO! Giuliano Simeone y Bellingham tuvieron un tenso cara a cara y se dijeron de todo en el derby madrileño.



📺 Mirá #LaLiga por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/C1W072oUDr — SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2026

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