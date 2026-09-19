Leandro Petersen, el ex AFA que se lanzó como candidato a Presidente de Boca: “Tiene que ser un club de puertas abiertas”

Con más de diez años de experiencia en el sector de marketing de AFA, Petersen confirmó que se suma a la lista de candidatos a presidir el Xeneize. En diciembre del 2027 serán las elecciones.

En diciembre del 2027 se darán las elecciones de Boca, pero la política en el club de la Ribera ya empezó a moverse. Ya fue confirmado de manera extraoficial que Juan Román Riquelme, actual mandamás, será el candidato por el oficialismo una vez más, mientras que las posturas de los grupos opositores todavía no están definidos.

Mientras ya han estado en el radar de los futuros comicios nombres recurrentes como Andrés Ibarra, Horacio Paolini Mario Pergolini y Jorge Berardi, en las últimas horas se conoció que una cara nueva buscará entrometerse en la política xeneize: Leandro Petersen.

A sus 40 años, el ejecutivo comercial y de marketing dejó recientemente su cargo en AFA, donde estuvo al frente de la expansión de la marca del seleccionado nacional de manera global, para lanzarse de lleno a las próximas elecciones de Boca.

En diálogo con Infobae, Petersen hizo oficial su candidatura a presidente de Boca en una extensa entrevista que le brindó al periodista Federico Cristofanelli: “Estoy trabajando para eso, armando mi agrupación, hablando también con referentes de todos las agrupaciones, de todo el mundo Boca. Lo mío es un proyecto de gestión. Yo quiero que Boca crezca. A partir de 2027 me veo trabajando para Boca. Ojalá que sea desde un cargo dirigencial, ojalá que sea como presidente. Y en el caso que no sea, será trabajando igual, si es que el que está en ese lugar me lo permite. Me parece algo negativo que le cierren la puerta a gente que quiere aportar. Nunca haría eso. Boca tiene que ser un club de puertas abiertas. Hay muchos profesionales de primer nivel con los cuales me toca hablar, que tienen grandes proyectos y que no tienen la posibilidad de acercarse al club porque no se lo permiten y eso es un error”, expresó entre lo que desea a largo plazo con esta candidatura.

A la hora de comparar el trabajo realizado en AFA con lo que podría aportar en Boca, Petersen detalló: “Creo que la marca Boca no se explota directamente, no lo suficiente. Si vos ves los sponsors que hoy tiene Boca, son muy pocos. No veo que tenga presencia fuera de Argentina. Si vos vas a China, India, Medio Oriente, Boca debería ser una marca muy presente en esos mercados, porque es uno de los clubes más importantes del mundo. Y ves clubes incluso que están muy fuertes en esas regiones, que tienen un potencial mucho menor que Boca”.

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Respecto al vínculo con Riquelme, y un posible trabajo colectivo con Román si el Torero gana las elecciones, no dio vueltas: “Yo no le cierro la puerta a nada, lo que creo que se necesita es que Boca mejore. Y creo que Boca hoy tiene que mejorar, te diría, en casi todas sus áreas. Boca necesita un crecimiento que hoy no tiene, necesita salir al mundo, necesita más inversiones, necesita un área de dirección deportiva que hoy no creo que tiene a la altura de lo que debería tener. No importa ni mi nombre ni el nombre de nadie. Boca está por encima de todos. En este año, si yo puedo aportar en algo, trataré de hacerlo y de cara al futuro trataré de construir un proyecto que estoy convencido que puedo liderar y en el caso de que no, ayudaré al que esté en ese lugar en llegado el momento”.

Entre otras cuestiones, también se refirió a nombres que hoy se asoman como opositores a la gestión que hoy gobierna Boca: “Con la mayoría hablé y voy a seguir hablando con todos. Todavía falta mucho para las elecciones, esta es la etapa de construcción, de reunirnos entre todos, de armar proyectos, de ver qué es lo que Boca necesita. Hay muchísimas cosas que Boca necesita. No creo que Boca hoy tenga que entrar en una disputa política. Lo que menos necesita Boca hoy es política de la mala, de qué agrupación va a ir, de qué manera, si es el oficialismo, qué tipo de oposición. Hay que juntarse y hablar de la gestión y hacer una agenda que sea ajena a los nombres.”.

Quién es Leandro Petersen: perfil profesional del candidato a Presidente de Boca

Leandro Petersen, de 40 años, es un especialista en marketing, comunicación y gestión deportiva con más de 15 años de experiencia en la industria del fútbol. Tras sus inicios corporativos en firmas como Mercado Libre e IBM, enfocó su carrera hacia la modernización de los clubes argentinos, liderando áreas comerciales y tecnológicas en Banfield, Vélez Sarsfield y Rosario Central.

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Su etapa profesional más destacada fue como Director Comercial y de Marketing de la AFA, de 2017 a 2026. Allí diseñó y ejecutó un plan de expansión global a diez años que internacionalizó la marca de la Selección Argentina en mercados estratégicos como China, India, Medio Oriente y EE. UU., logrando pasar de tener apenas 5 patrocinadores a más de 120 firmas multinacionales.

¿Cuándo son las elecciones en Boca?

Los mandatos presidenciales en el fútbol argentino se renuevan cada cuatro años y admiten una única reelección desde que AFA modificó su estatuto a finales de 2014. Esto quiere decir que Juan Román Riquelme será presidente de Boca hasta diciembre de 2027, cuando deberá volver a llamarse a elecciones. Tendrá en ese momento la posibilidad de volver a presentarse como candidato, algo que sin dudas dependerá de cómo transcurran deportivamente los años que lo separan de ese evento. Aún no hay fecha definida, aunque será en el último mes del próximo año.