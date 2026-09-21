Tagliafico: “Es mi última etapa en la Selección Argentina”

El lateral por izquierda que se desempeña en Olympique Lyon tiene 34 años y sabe muy bien que no tardará en llegar el recambio generacional.

Uno de los desafíos más importantes que tendrá Lionel Scaloni, en caso de decidir continuar como entrenador de la Selección Argentina, será lidiar con el recambio de los campeones del mundo en Qatar 2022. Varios de ellos decidieron irse por voluntad propia como el caso de Messi, Di María y Otamendi, por mencionar algunos casos emblemáticos y otros iniciarán ese camino en el proceso post Mundial 2026. Nicolás Tagliafico, muy probablemente, sea uno de ellos.

El lateral por izquierda, que se desempeña en Olympique Lyon, tiene 34 años y sabe muy bien que su etapa en la Selección Argentina está cerca del fin. Sin ir más lejos, él mismo lo dejó en claro en su arribo al país en la previa de los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.

En diálogo con la prensa en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Tagliafico fue consultado en qué momento lo encontraba esta selección y el lateral fue contundente: “En la última etapa, tratando de disfrutarla al máximo posible porque no se sabe cuando se termina. No sé si habrá una renovación grande del plantel”.

"EN LA ÚLTIMA ETAPA. NUNCA SE SABE CUANDO SE TERMINA". Nicolás Tagliafico sobre su futuro en la Selección.



📺 #SportsCenterAM | ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/vlMV3b0t42 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 21, 2026

Los laterales que piden pista en la Selección

Si bien Nicolás Tagliafico no se retiró de la Selección y, por rendimiento, tiene para rato, hay algunos laterales por izquierda que vienen pidiendo pista. Sin ir más lejos, en el Mundial 2026 se destacó Facundo Medina jugando por allí. Otro que también está en los planes de Scaloni es Julio Soler.

Tagliafico y el retiro de Messi de la Selección

A Nicolás Tagliafico le preguntaron sobre el retiro de Messi de la Selección Argentina y dijo: “Es duro cuando pasan estas cosas, pero hay que saber que esta es la realidad y tarde o temprano iba a pasar. Hay que asimilarlo, hay que trabajar duro para lo que viene, para seguir creciendo. Pasaron muchos años, 20 años, con el mejor jugador pero hay que asimilarlo“.

Publicidad

Nicolás Tagliafico acumula 83 partidos en la Selección Argentina. (Foto: Getty).

DATOS CLAVE