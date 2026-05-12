El descargo de Camila Galante tras las críticas a Leandro Paredes por la eliminación de Boca: “Dejalos que hablen”

La inesperada eliminación de Boca el pasado sábado ante Huracán despertó críticas para varios jugadores y ni siquiera se salvó Leandro Paredes, capitán y figura del equipo. El pasado lunes, casi 48 horas después del golpe sufrido en La Bombonera, Camila Galante publicó un mensaje para su pareja y con dardos para quienes lo cuestionaron.
“Solo recordarte que acá estamos como siempre, en las buenas y en las no tan buenas mucho más, y que confiamos en vos como siempre, porque todavía tenes sueños muy grandes por cumplir, y así se lo enseñás a tus hijos”, fue lo primero que publicó la esposa del campeón del mundo.
Y continuó: “A seguir con la cabeza en alto, que si algo sale mal, siempre van a tener revancha y que todo sacrificio va a tener su recompensa“.
Luego, llegó un dardo para los críticos: “Los que te conocemos, tus compañeros en el club, tu familia y los verdaderos hinchas están agradecidos por que decidíste volver. Al decorado, a los que no entienden nada de futbol, dejalos que hablen. Vos seguí así intentando cumplir tus sueños y haciendo brillar todo lo que tocas”.
La hermana de Paredes también había salido al cruce
Liana Vanesa Paredes cruzó a algunos hinchas de Boca que apuntaban contra el partido de su hermano. A través de su cuenta personal de Instagram, compartió un posteo hecho en X (ex Twitter) y agregó su opinión al respecto. “Así clarito“, escribió junto a la publicación hecha por un fanático del conjunto de la ribera.
El simpatizante del Xeneize que manifestó su postura sobre el capitán, había puesto: “Sin Paredes no había veranito, Libertadores, clásico ganado, Aranda y Delgado en Primera. No puede hacer todo Paredes“. Además, en una misma línea, también expresó: “Gracias Leandro. Tenés que jugar al fútbol, ser DT y presidente. Gracias por meterte en este quilombo“.
En síntesis
- Boca Juniors fue eliminado por Huracán el pasado sábado en La Bombonera.
- Camila Galante defendió públicamente al capitán Leandro Paredes tras las críticas recibidas.
- Liana Vanesa Paredes respaldó en redes sociales el desempeño de su hermano en el club.