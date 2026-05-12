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El descargo de Camila Galante tras las críticas a Leandro Paredes por la eliminación de Boca: “Dejalos que hablen”

La esposa del campeón del mundo le dedicó unas palabras en su cuenta de Instagram. Aseguró que "los verdaderos hinchas están agradecidos por que decidiste volver".

El descargo de Camila Galante tras las críticas a Leandro Paredes por la eliminación de Boca: “Dejalos que hablen”
© InstagramEl descargo de Camila Galante tras las críticas a Leandro Paredes por la eliminación de Boca: “Dejalos que hablen”

La inesperada eliminación de Boca el pasado sábado ante Huracán despertó críticas para varios jugadores y ni siquiera se salvó Leandro Paredes, capitán y figura del equipo. El pasado lunes, casi 48 horas después del golpe sufrido en La Bombonera, Camila Galante publicó un mensaje para su pareja y con dardos para quienes lo cuestionaron.

Solo recordarte que acá estamos como siempre, en las buenas y en las no tan buenas mucho más, y que confiamos en vos como siempre, porque todavía tenes sueños muy grandes por cumplir, y así se lo enseñás a tus hijos”, fue lo primero que publicó la esposa del campeón del mundo.

Y continuó: “A seguir con la cabeza en alto, que si algo sale mal, siempre van a tener revancha y que todo sacrificio va a tener su recompensa“.

Luego, llegó un dardo para los críticos: “Los que te conocemos, tus compañeros en el club, tu familia y los verdaderos hinchas están agradecidos por que decidíste volver. Al decorado, a los que no entienden nada de futbol, dejalos que hablen. Vos seguí así intentando cumplir tus sueños y haciendo brillar todo lo que tocas”.

La hermana de Paredes también había salido al cruce

Liana Vanesa Paredes cruzó a algunos hinchas de Boca que apuntaban contra el partido de su hermano. A través de su cuenta personal de Instagram, compartió un posteo hecho en X (ex Twitter) y agregó su opinión al respecto. “Así clarito“, escribió junto a la publicación hecha por un fanático del conjunto de la ribera.

El simpatizante del Xeneize que manifestó su postura sobre el capitán, había puesto: “Sin Paredes no había veranito, Libertadores, clásico ganado, Aranda y Delgado en Primera. No puede hacer todo Paredes“. Además, en una misma línea, también expresó: “Gracias Leandro. Tenés que jugar al fútbol, ser DT y presidente. Gracias por meterte en este quilombo“.

En síntesis

  • Boca Juniors fue eliminado por Huracán el pasado sábado en La Bombonera.
  • Camila Galante defendió públicamente al capitán Leandro Paredes tras las críticas recibidas.
  • Liana Vanesa Paredes respaldó en redes sociales el desempeño de su hermano en el club.
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