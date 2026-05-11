Desde España, el Diablito Echeverri celebró la clasificación de River ante San Lorenzo

El enganche, que pelea por la permanencia con Girona, habló con BOLAVIP y confesó que siguió el partido del Millonario.

La clasificación de River a los cuartos de final del Torneo Apertura todavía sigue dejando festejos en el mundo millonario. Y en medio de la euforia que se vive en Núñez tras la victoria ante San Lorenzo, uno de los protagonistas que se hizo presente fue Claudio Echeverri, quien pese a estar del otro lado del océano y atravesando un presente complejo en España, no dejó de lado su fanatismo por el club.

El Diablito celebró el triunfo del equipo de River luego del agónico empate 1-1 que consiguió con Girona ante Rayo Vallecano, un resultado que le permitió al conjunto catalán estirar a dos puntos la diferencia con la zona de descenso en LaLiga.

Tras el encuentro, y en pleno regreso del estadio, el chaqueño fue interceptado por Bolavip y consultado sobre si había podido seguir el partido entre River y San Lorenzo. Con una sonrisa de oreja a oreja y mate en mano, el ex volante del Millonario respondió. “Sí, estoy muy contento”.

🗣️😁 EL DIABLITO ECHEVERRI, CONTENTO POR EL TRIUNFO DE RIVER ANTE SAN LORENZO



EL chaqueño surgido del Millonario jugó los últimos 30 minutos del empate de Girona ante Rayo Vallecano. pic.twitter.com/WhUjqD28KR — Bolavip Argentina (@BolavipAr) May 11, 2026

El presente del Diablito en España

Mientras tanto, el andar futbolístico de Echeverri atraviesa una etapa de contrastes. Aunque comenzó a ganar protagonismo individual en Girona, el contexto colectivo del equipo no acompaña y la pelea por evitar el descenso se volvió cada vez más intensa.

Ante Rayo Vallecano, el mediocampista ingresó faltando media hora y continúa acumulando rodaje en un tramo decisivo de la temporada. Con tres fechas por disputarse para finalizar la temporada, el empate dejó al Girona apenas dos puntos por encima del Alavés, actualmente el primer equipo que ocupa la zona roja.

Publicidad

Pese a ese contexto, el enganche recibió este lunes una noticia positiva pensando en su futuro con la Selección Argentina. Y es que integra la prelista de 55 futbolistas confeccionada por Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026. Ahora, la gran incógnita pasará por saber si logrará mantenerse dentro de la nómina definitiva cuando el entrenador realice el recorte final antes del 30 de mayo.

En lo que va de temporada, el Diablito acumula 14 partidos con la camiseta del Girona, con un gol y una asistencia. Vale recordar que el primer semestre lo hizo con el Bayer Leverkusen, donde terminó cancelando su préstamo por falta de rodaje. Así, entre su paso por Alemania y España, el ex River suma 24 encuentros oficiales y continúa buscando consolidarse definitivamente en el fútbol europeo.

Datos clave

Claudio Echeverri integra la prelista de 55 futbolistas de Lionel Scaloni para el Mundial 2026 .

integra la prelista de de Lionel Scaloni para el Mundial . El Girona empató 1-1 ante Rayo Vallecano y aventaja por dos puntos la zona de descenso.

empató ante Rayo Vallecano y aventaja por dos puntos la zona de descenso. El exvolante de River suma 14 partidos, un gol y una asistencia en el club español.