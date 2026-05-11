El paraguayo salió lesionado en el primer tiempo de la derrota del Xeneize y peligra su participación en el Mundial 2026.

La noche del sábado fue totalmente adversa para Boca. No solamente quedó eliminado ante Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura 2026, sino que además se lesionó Adam Bareiro. Como habitualmente sucede, el protagonista dejó pasar la noche y luego se hizo los estudios correspondientes, que arrojaron el grado exacto de la cuestión física y son pésimas noticias.

El paraguayo sufrió una fuerte molestia muscular que lo obligó a ser atendido por los médicos en tres ocasiones, en un lapso de apenas un puñado de minutos. Aunque intentó seguir jugando en dos oportunidades, el dolor fue más grande y le impidió seguir en cancha. Por ese motivo, fue reemplazado a los 24 minutos del primer tiempo para que ingrese Milton Giménez en su lugar.

Adam Bareiro, delantero paraguayo de Boca Juniors. (Getty Images)

Lo cierto es que Bareiro sufrió un desgarro en el aductor derecho. Según pudo saber BOLAVIP, ese fue el resultado que arrojó el estudio que se llevó a cabo en las últimas horas. Esta noticia significa una baja fundamental para Boca, ya que se perderá los partidos ante Cruzeiro y Universidad Católica, correspondientes a la recta final de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Si bien el paraguayo intentará hacer una recuperación en tiempo récord para poder jugar ante el conjunto chileno el jueves 28 de mayo, es decir 19 días después de la lesión sufrida ante Huracán, los tiempos preestablecidos por los médicos indican que no debería tener el alta para ser parte del plantel del Xeneize que se mida ante el elenco trasandino en La Bombonera.

UNA IMAGEN MUY DOLOROSA EN LA BOMBONERA: Bareiro sintió una molestia física, probó para volver a ingresar, pero el dolor fue más fuerte y terminó en el suelo. pic.twitter.com/5kB9FEw4ve — SportsCenter (@SC_ESPN) May 10, 2026

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Aunque suene increíble, se lesionó tirando una chilena. Tras un envío aéreo de Santiago Ascacibar desde la derecha, Bareiro realizó una pirueta dentro del área para intentar conectar la pelota, aunque sin éxito. No solo no pudo rematar en el aire, sino que además quedó dolorido sobre el césped y ya no pudo recuperarse. Segundos más tarde fue atendido por los médicos y pidió el cambio.

Un dato importante a tener en cuenta es que, a raíz de esta cuestión física, se podría perder la Copa del Mundo 2026. No es un detalle menor, ya que al tratarse de una lesión en este momento determinante y a exactamente un mes del Mundial, podría significar que Gustavo Alfaro se incline por otros delanteros para la lista de convocados de la Selección de Paraguay.

¿El momento de la lesión de Adam Bareiro? El paraguayo tiró una pirueta, chocó y luego no pudo seguir en cancha vs. Huracán en La Bombonera. pic.twitter.com/7YGQqqFcJa — SportsCenter (@SC_ESPN) May 9, 2026

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