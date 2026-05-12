El defensor charrúa sufrió un esguince que lo pone en duda para los partidos de la fase de grupos.

En Uruguay volvieron a sonar las alarmas por las lesiones y ya es uno de los más golpeados con las bajas de las selecciones que participarán en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, certamen que comenzará en exactamente 30 días (México y Sudáfrica se medirán en el Estadio Azteca el próximo 11 de junio).

Joaquín Piquerez, por un esguince de rodilla que padeció en el amistoso con Inglaterra en la fecha FIFA de marzo, y Giorgian De Arrascaeta, al fracturarse la clavícula en el partido que disputó con Flamengo contra Estudiantes de La Plata por la fase de grupos de la Copa Libertadores, hacen todo lo posible para llegar, pero casi seguro que no estarán disponibles para los primeros tres compromisos.

Y ahora el que se suma a esta lista de dudas en los apuntes de Marcelo Bielsa es José María Giménez, quien dio la nota el último fin de semana al esguinzarse el tobillo derecho en el encuentro que tuvo con el Atlético de Madrid vs. Real Celta de Vigo (derrota del Atleti 1 a 0) en el Estadio Metropolitano por la jornada 35 de LaLiga 2025/2026.

Según los informes más recientes procedentes de España, la lesión sería de alto grado, por lo que le demandaría un mes de reposo para recuperarse. Es decir, estaría físicamente apto justo para el puntapié de la Copa del Mundo, aunque no llegaría con ritmo futbolístico, algo que recién adquiriría con el correr de los entrenamientos durante la fase de grupos.

Josema Giménez en el momento que debió ser reemplazado a los 20 minutos del primer tiempo vs. Celta. Getty Images.

Vale recordar que la Selección de Uruguay debutará el 15 de junio contra Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami, luego en la misma sede se enfrentará a Cabo Verde el 21 y cerrará con España el 26 en Guadalajara, un duelo que se presume que será para definir el primero o segundo puesto del Grupo H (se especula que el segundo enfrentará a Argentina en 16vos).

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Atlético de Madrid termina la temporada sin títulos

Atlético de Madrid, una vez más, acaba la temporada sin títulos. Si bien estuvo cerca, dado que llegó a la Final de la Copa del Rey, cayó en la Semifinal de la Supercopa de España y quedó a un paso de la Final de la Champions League, se quedó con las manos vacías. Además, LaLiga (en la que está cuarto y ya aseguró su cupo en la Champions de la próxima campaña), a falta de 3 fechas para el cierre, ya la ganó el Barcelona.

En síntesis