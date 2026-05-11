Todos los árbitros confirmados para los cuartos de final del Torneo Apertura 2026

Los 8 equipos en carrera ya conocen quiénes impartirán justicia en las llaves a desarrollarse entre martes y miércoles.

Los Playoffs del Torneo Apertura 2026 ya entregaron sus primeras sorpresas en los octavos de final y solamente quedan 8 equipos en carrera. En menos de dos semanas, el fútbol argentino conocerá a su campeón para este primer semestre, con boleto asegurado a la Copa Libertadores 2027.

Este martes y miércoles se desarrollarán los cuartos de final, cuadro que se completó este domingo. Para ello, la Liga Profesional oficializó a los árbitros para los cuatro compromisos, por lo que todo está listo para que se disputen estos trámites.

Unión, el único sobreviviente de la Zona A, visitará a Belgrano el martes con Andrés Merlos como colegiado. El mismo día, Argentinos Juniors y Huracán se enfrentarán con Fernando Echenique como el árbitro de la noche.

Merlos abrirá los cuartos en Belgrano vs. Unión. (Foto: Getty)

Ya el miércoles se disputarán los últimos dos encuentros buscando a finalistas. Darío Herrera estará al frente del partidazo entre Rosario Central y Racing, mientras que Leonardo Rey Hilfer estará en el Estadio Monumental para River Plate vs. Gimnasia La Plata.

Todos los árbitros para cuartos de final

BELGRANO VS. UNIÓN – MARTES 12 DE MAYO – 19HS

Publicidad

Árbitro: Andrés Merlos

Asistente 1: Diego Bonfá

Asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Joaquín Gil

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Salomé Di Iorio

ARGENTINOS VS. HURACÁN – MARTES 12 DE MAYO – 21.30HS

Árbitro: Fernando Echenique

Asistente 1: Pablo González

Asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Felipe Viola

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Diego Ceballos

Publicidad

ROSARIO CENTRAL VS. RACING – MIÉRCOLES 13 DE MAYO – 18.45HS

Árbitro: Darío Herrera

Asistente 1: Facundo Rodríguez

Asistente 2: Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Pablo Dóvalo

AVAR: Adrián Delbarba

RIVER PLATE VS. GIMNASIA LA PLATA – MIÉRCOLES 13 DE MAYO – 21.30HS

Publicidad

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Asistente 1: Gabriel Chade

Asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Iván Núñez

Encuesta¿De qué llave saldrá el campeón del Torneo Apertura 2026? ¿De qué llave saldrá el campeón del Torneo Apertura 2026? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave