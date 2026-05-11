Todos los árbitros confirmados para los cuartos de final del Torneo Apertura 2026

Los Playoffs del Torneo Apertura 2026 ya entregaron sus primeras sorpresas en los octavos de final y solamente quedan 8 equipos en carrera. En menos de dos semanas, el fútbol argentino conocerá a su campeón para este primer semestre, con boleto asegurado a la Copa Libertadores 2027.
Este martes y miércoles se desarrollarán los cuartos de final, cuadro que se completó este domingo. Para ello, la Liga Profesional oficializó a los árbitros para los cuatro compromisos, por lo que todo está listo para que se disputen estos trámites.
Unión, el único sobreviviente de la Zona A, visitará a Belgrano el martes con Andrés Merlos como colegiado. El mismo día, Argentinos Juniors y Huracán se enfrentarán con Fernando Echenique como el árbitro de la noche.
Merlos abrirá los cuartos en Belgrano vs. Unión. (Foto: Getty)
Ya el miércoles se disputarán los últimos dos encuentros buscando a finalistas. Darío Herrera estará al frente del partidazo entre Rosario Central y Racing, mientras que Leonardo Rey Hilfer estará en el Estadio Monumental para River Plate vs. Gimnasia La Plata.
Todos los árbitros para cuartos de final
- BELGRANO VS. UNIÓN – MARTES 12 DE MAYO – 19HS
Árbitro: Andrés Merlos
Asistente 1: Diego Bonfá
Asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Joaquín Gil
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Salomé Di Iorio
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- ARGENTINOS VS. HURACÁN – MARTES 12 DE MAYO – 21.30HS
Árbitro: Fernando Echenique
Asistente 1: Pablo González
Asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Felipe Viola
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Diego Ceballos
- ROSARIO CENTRAL VS. RACING – MIÉRCOLES 13 DE MAYO – 18.45HS
Árbitro: Darío Herrera
Asistente 1: Facundo Rodríguez
Asistente 2: Pablo Acevedo
Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina
VAR: Pablo Dóvalo
AVAR: Adrián Delbarba
- RIVER PLATE VS. GIMNASIA LA PLATA – MIÉRCOLES 13 DE MAYO – 21.30HS
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Asistente 1: Gabriel Chade
Asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Iván Núñez
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Datos clave
- Andrés Merlos dirigirá Belgrano vs. Unión el martes 12 de mayo a las 19:00.
- Fernando Echenique arbitrará Argentinos vs. Huracán el martes 12 de mayo a las 21:30.
- Darío Herrera y Leandro Rey Hilfer impartirán justicia en los partidos del miércoles 13.