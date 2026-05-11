Cavani entrenó a la par de sus compañeros y podría tener su regreso en Boca vs. Cruzeiro por la Copa Libertadores

Tras la eliminación en el Torneo Apertura, el Xeneize prepara un duelo trascendental para el futuro del equipo en el resto del año.

Boca Juniors perdió 3 de sus últimos 4 partidos y eso lo complicó en todos los frentes. Este sábado, los dirigidos por Claudio Úbeda quedaron eliminados ante Huracán en el Torneo Apertura 2026, pero aún pelean por la clasificación a octavos de final en la Copa Libertadores.

El Xeneize cayó en sus últimas presentaciones ante Cruzeiro y Barcelona de Ecuador. Ahora, con dos fechas por delante en la fase de grupos, el Xeneize intentará mantenerse con vida en la cita internacional. Aunque depende de sí mismo, no puede darse el lujo de volver a tropezar.

Por ello, es trascendental el duelo ante Cruzeiro en La Bombonera el próximo martes 19 de mayo por la Fecha 5 de la fase de grupos. El club de la Ribera necesita ganar frente a la posibilidad de quedar eliminado ante una caída y otro resultado adverso en Universidad Católica vs. Barcelona, en Chile.

Cavani en su última aparición en cancha. (Foto: Getty)

En ese contexto, el plantel volvió a reunirse este lunes y Úbeda ya trabaja para encontrar al equipo que enfrente a los brasileños. Mientras hay algunos jugadores en la cuerda floja como Marcelo Weigandt, también hay lugar para posibles regresos, como el de Edinson Cavani.

El uruguayo, que afronta una rehabilitación por una hernia de disco, lleva casi tres meses sin sumar minutos y este lunes entrenó por primera vez a la par de sus compañeros en Boca Predio. Por eso, es probable que reaparezca en la lista de convocados para el partido de la próxima semana.

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Si bien la chance de que sea titular es remota, no hay que descartar que pueda sumar minutos en el partido crucial ante Cruzeiro, sobre todo tras el desgarro de Adam Bareiro. Los entrenamientos en el correr de la semana mostrarán en qué etapa de la recuperación está el delantero charrúa.

Carlos Palacios, el otro posible retorno

Carlos Palacios, más cerca del retorno. (Foto: Getty).

La última aparición del chileno se remonta a diciembre, lo que fue eliminación de Boca ante Racing en las semifinales del Torneo Clausura 2025. El volante fue operado de los meniscos en una de sus rodillas y en la última semana recibió el alta. También viene entrenando a la par de sus compañeros, por lo que podría ser opción ante Cruzeiro.

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