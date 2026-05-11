Lionel Scaloni no incluyó a 6 campeones del mundo en la prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

A través de sus redes sociales, la Selección Argentina comandada por Lionel Scaloni reveló que entregó ante FIFA la prelista con los 55 futbolistas que pueden ser convocados para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, que comenzará el próximo jueves 11 de junio.
Dentro de las novedades que hay en la misma, se destacan la ausencia de seis jugadores que fueron parte del plantel campeón del mundo en Qatar 2022. Los 20 restantes están dentro de la nómina y pelearán por un lugar en el recorte final, que será anunciado el sábado 30 de mayo.
En el arco hay una ausencia ya que no está presente Franco Armani. Luego de ser campeón de la Copa América 2024, el ‘Pulpo’ decidió ponerle punto final a su carrera con la Albiceleste y desde allí no volvió a ser convocado por Scaloni. Rulli, Benítez, Musso, Cambeses y Beltrán pelearán por acompañar a Dibu Martínez en esta nómina.
Pasando a la defensa hay un campeón del mundo que es baja por lesión. El mismo es Juan Foyth, futbolista de Villarreal de España, que meses atrás sufrió la rotura del tendón de Aquiles, por lo que recién podrá volver a las canchas sobre el final de este año.
En la mitad de la cancha el único ausente es Alejandro Gómez. Luego de la Copa del Mundo de Qatar 2022, el ‘Papu’ dejó de ser convocado por Scaloni y tras estar dos años suspendido por un doping positivo regresó a jugar en los últimos meses en la Serie B de Italia.
Finalmente, en la delantera hay tres ausencias por distintos motivos. Una de ellas es la de Ángel Di María, ya que al igual que Armani, el ‘Fideo’ tomó la decisión de retirarse de la Selección Argentina luego de ser bicampeón continental al ganar la Copa América de Estados Unidos 2024.
Otro caso es el de Ángel Correa. Tras su paso de Atlético de Madrid a Tigres de México hace casi un año, el surgido de las divisiones inferiores de San Lorenzo no volvió a ser parte de una convocatoria de Scaloni. En una sola oportunidad integró una prelista pero fue cortado.
Las 6 sorpresas de Lionel Scaloni en la prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026
Por último está el caso de Paulo Dybala. La ‘Joya’ se operó de una lesión de la rodilla y tras la misma solamente jugó tres partidos con la camiseta de la Roma. Debido a su falta de ritmo futbolístico, Scaloni priorizó a otros nombres propios en su lugar dentro de la lista de 55 jugadores.
La prelista de 55 jugadores de la Selección Argentina para el Mundial 2026
Arqueros
- Emiliano Martínez – Aston Villa
- Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella
- Juan Musso – Atlético de Madrid
- Walter Benítez – Crystal Palace FC
- Facundo Cambeses – Racing Club
- Santiago Beltrán – River Plate
Defensores
- Agustín Giay – Palmeiras
- Gonzalo Montiel – River Plate
- Nahuel Molina – Atlético de Madrid
- Nicolás Capaldo – Hamburgo SV
- Kevin Mac Allister – Union Saint Gilloise
- Lucas Martínez Quarta – River Plate
- Marcos Senesi – Bournemouth
- Lisandro Martínez – Manchester United
- Nicolás Otamendi – SL Benfica
- Germán Pezzella – River Plate
- Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella
- Cristian Romero – Tottenham Hotspur
- Lautaro Di Lollo – Boca Juniors
- Zaid Romero – Getafe CF
- Facundo Medina – Olympique de Marsella
- Marcos Acuña – River Plate
- Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon
- Gabriel Rojas – Racing Club
Volantes
- Máximo Perrone – Calcio Como 1907
- Leandro Paredes – Boca Juniors
- Guido Rodríguez – Valencia CF
- Aníbal Moreno – River Plate
- Milton Delgado – Boca Juniors
- Alan Varela – FC Porto
- Ezequiel Fernández – Bayer Leverkusen
- Rodrigo De Paul – Inter de Miami
- Exequiel Palacios – Bayer Leverkusen
- Enzo Fernández – Chelsea
- Alexis Mac Allister – Liverpool
- Giovani Lo Celso – Real Betis Balompié
- Nicolás Domínguez – Nottingham Forest
- Emiliano Buendía – Aston Villa
- Valentín Barco – Racing Club de Estrasburgo
Delanteros
- Lionel Messi – Inter de Miami
- Nicolás Paz – Calcio Como 1907
- Franco Mastantuono – Real Madrid
- Thiago Almada – Atlético de Madrid
- Tomás Aranda – Boca Juniors
- Nicolás González – Atlético de Madrid
- Alejandro Garnacho – Chelsea
- Giuliano Simeone – Atlético de Madrid
- Matías Soulé – AS Roma
- Claudio Echeverri – Girona Fútbol Club
- Gianluca Prestianni – SL Benfica
- Santiago Castro – Bologna FC
- Lautaro Martínez – Internazionale de Milán
- José Manuel López – Palmeiras
- Julián Álvarez – Atlético de Madrid
- Mateo Pellegrino – Parma Calcio
Datos claves
- Lionel Scaloni incluyó a 20 campeones del mundo en la prelista de 55 futbolistas.
- Franco Armani y Ángel Di María son bajas definitivas por retiro de la selección nacional.
- Juan Foyth y Paulo Dybala quedaron fuera de la nómina por lesiones y falta de ritmo.