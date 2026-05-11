Lionel Scaloni no incluyó a 6 campeones del mundo en la prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

El DT de la Albiceleste dio la prelista de 55 jugadores elegibles para la cita mundialista y prescindió de seis que estuvieron en Qatar.

A través de sus redes sociales, la Selección Argentina comandada por Lionel Scaloni reveló que entregó ante FIFA la prelista con los 55 futbolistas que pueden ser convocados para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, que comenzará el próximo jueves 11 de junio.

Dentro de las novedades que hay en la misma, se destacan la ausencia de seis jugadores que fueron parte del plantel campeón del mundo en Qatar 2022. Los 20 restantes están dentro de la nómina y pelearán por un lugar en el recorte final, que será anunciado el sábado 30 de mayo.

En el arco hay una ausencia ya que no está presente Franco Armani. Luego de ser campeón de la Copa América 2024, el ‘Pulpo’ decidió ponerle punto final a su carrera con la Albiceleste y desde allí no volvió a ser convocado por Scaloni. Rulli, Benítez, Musso, Cambeses y Beltrán pelearán por acompañar a Dibu Martínez en esta nómina.

Pasando a la defensa hay un campeón del mundo que es baja por lesión. El mismo es Juan Foyth, futbolista de Villarreal de España, que meses atrás sufrió la rotura del tendón de Aquiles, por lo que recién podrá volver a las canchas sobre el final de este año.

En la mitad de la cancha el único ausente es Alejandro Gómez. Luego de la Copa del Mundo de Qatar 2022, el ‘Papu’ dejó de ser convocado por Scaloni y tras estar dos años suspendido por un doping positivo regresó a jugar en los últimos meses en la Serie B de Italia.

Finalmente, en la delantera hay tres ausencias por distintos motivos. Una de ellas es la de Ángel Di María, ya que al igual que Armani, el ‘Fideo’ tomó la decisión de retirarse de la Selección Argentina luego de ser bicampeón continental al ganar la Copa América de Estados Unidos 2024.

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Otro caso es el de Ángel Correa. Tras su paso de Atlético de Madrid a Tigres de México hace casi un año, el surgido de las divisiones inferiores de San Lorenzo no volvió a ser parte de una convocatoria de Scaloni. En una sola oportunidad integró una prelista pero fue cortado.

Por último está el caso de Paulo Dybala. La ‘Joya’ se operó de una lesión de la rodilla y tras la misma solamente jugó tres partidos con la camiseta de la Roma. Debido a su falta de ritmo futbolístico, Scaloni priorizó a otros nombres propios en su lugar dentro de la lista de 55 jugadores.

La prelista de 55 jugadores de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Arqueros

Emiliano Martínez – Aston Villa

– Aston Villa Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella

– Olympique de Marsella Juan Musso – Atlético de Madrid

– Atlético de Madrid Walter Benítez – Crystal Palace FC

– Crystal Palace FC Facundo Cambeses – Racing Club

– Racing Club Santiago Beltrán – River Plate

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Defensores

Agustín Giay – Palmeiras

– Palmeiras Gonzalo Montiel – River Plate

– River Plate Nahuel Molina – Atlético de Madrid

– Atlético de Madrid Nicolás Capaldo – Hamburgo SV

– Hamburgo SV Kevin Mac Allister – Union Saint Gilloise

– Union Saint Gilloise Lucas Martínez Quarta – River Plate

– River Plate Marcos Senesi – Bournemouth

– Bournemouth Lisandro Martínez – Manchester United

– Manchester United Nicolás Otamendi – SL Benfica

– SL Benfica Germán Pezzella – River Plate

– River Plate Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella

– Olympique de Marsella Cristian Romero – Tottenham Hotspur

– Tottenham Hotspur Lautaro Di Lollo – Boca Juniors

– Boca Juniors Zaid Romero – Getafe CF

– Getafe CF Facundo Medina – Olympique de Marsella

– Olympique de Marsella Marcos Acuña – River Plate

– River Plate Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon

– Olympique de Lyon Gabriel Rojas – Racing Club

Volantes

Máximo Perrone – Calcio Como 1907

– Calcio Como 1907 Leandro Paredes – Boca Juniors

– Boca Juniors Guido Rodríguez – Valencia CF

– Valencia CF Aníbal Moreno – River Plate

– River Plate Milton Delgado – Boca Juniors

– Boca Juniors Alan Varela – FC Porto

– FC Porto Ezequiel Fernández – Bayer Leverkusen

– Bayer Leverkusen Rodrigo De Paul – Inter de Miami

– Inter de Miami Exequiel Palacios – Bayer Leverkusen

– Bayer Leverkusen Enzo Fernández – Chelsea

– Chelsea Alexis Mac Allister – Liverpool

– Liverpool Giovani Lo Celso – Real Betis Balompié

– Real Betis Balompié Nicolás Domínguez – Nottingham Forest

– Nottingham Forest Emiliano Buendía – Aston Villa

– Aston Villa Valentín Barco – Racing Club de Estrasburgo

Delanteros

Lionel Messi – Inter de Miami

– Inter de Miami Nicolás Paz – Calcio Como 1907

– Calcio Como 1907 Franco Mastantuono – Real Madrid

– Real Madrid Thiago Almada – Atlético de Madrid

– Atlético de Madrid Tomás Aranda – Boca Juniors

– Boca Juniors Nicolás González – Atlético de Madrid

– Atlético de Madrid Alejandro Garnacho – Chelsea

– Chelsea Giuliano Simeone – Atlético de Madrid

– Atlético de Madrid Matías Soulé – AS Roma

– AS Roma Claudio Echeverri – Girona Fútbol Club

– Girona Fútbol Club Gianluca Prestianni – SL Benfica

– SL Benfica Santiago Castro – Bologna FC

– Bologna FC Lautaro Martínez – Internazionale de Milán

– Internazionale de Milán José Manuel López – Palmeiras

– Palmeiras Julián Álvarez – Atlético de Madrid

– Atlético de Madrid Mateo Pellegrino – Parma Calcio

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