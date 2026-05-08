Hubo cambio de fecha para la pelea entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao: cuándo es y por dónde ver en vivo

Dos grandes leyendas del boxeo volverán a verse las caras después de once años, en el mismo recinto que los enfrentó en 2015.

La revancha entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao que los fanáticos del boxeo están esperando hace más de una década y que está llamado a ser el más lucrativo de la historia sufrió una modificación en relación a la fecha con la que había sido anunciada al momento de su confirmación.

Si bien el evento que estelarizarán los excampeones mundiales de múltiples divisiones estaba programado para el sábado 19 de septiembre, el portal BoxingScene pudo confirmar con dos agentes de la organización de la pelea que el mismo se retrasará una semana, por lo que tendrá lugar el sábado 29 de septiembre.

A su vez se confirmó que la sede del evento será el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, mismo recinto en el que Floyd Mayweather, ahora de 49 años, y Manny Pacquiao, que tiene 47, realizaron el primero de sus combates, que terminó con victoria del estadounidense en decisión unánime para quedarse con los títulos mundiales de peso wélter de la OMB y el CMB.

En 2015, Mayweather venció a Pacquiao en decisión unánime.

¿Dónde se podrá ver en vivo la revancha entre Mayweather y Pacquiao?

El desquite entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao que tendrá lugar después de once años de su primer enfrentamiento podrá verse en vivo y en directo por stream a través de NETFLIX, que adquirió los derechos para su transmisión a nivel global.

Aunque la búsqueda en la cartelera de la plataforma de stream sigue mostrando el evento programado para el sábado 19 de septiembre, ya está confirmada la modificación de la fecha para el sábado 26 del mismo mes.

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¿Combate real o exhibición?

Después de largas negociaciones, también se confirmó que el combate de revancha entre Mayweather y Pacquiao no será una exhibición, puesto que ambos boxeadores aceptaron que el resultado de la misma cuente en su récord profesional, por lo que en el caso de Money se expone a perder el invicto de 50 peleas que construyó entre 1996 y 2017.

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