PSG y Atlético de Madrid ya negocian por Julián Álvarez: la fortuna que se pegaría por el pase del argentino

La Araña ya protagoniza una de las novelas más importantes de cara al mercado de pases en Europa y más de un gigante pelea por él.

Se acerca el final de la temporada en Europa y, tras la eliminación en Champions League, Atlético de Madrid ya piensa en la siguiente campaña. Con el mercado de pases en el horizonte, la situación de Julián Álvarez es la situación más importante por resolver en el club.

El delantero de la Selección Argentina, que defenderá el título en el Mundial 2026, podría cambiar de equipo durante la cita en Estados Unidos, México y Canadá. Aunque todavía no se abrió el período de transferencias, la Araña ya es uno de los nombres más fuertes en cuanto a posibles movimientos.

A lo largo de la presente temporada, Barcelona fue el equipo con el que más se lo asoció al surgido de River Plate. Sin embargo, en los últimos días, Paris Saint-Germain se metió de lleno en la carrera y avanzó fuerte por el atacante argentino de 26 años.

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🇫🇷🕷️ "El PSG y el Atleti ya negocian el fichaje de Julián Alvarez".



💰💰 "La cantidad que pagarían es bastante más de 150 millones". pic.twitter.com/EXjkRB99gR — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 12, 2026

Según informó este lunes el periodista Iñaki Villalón, para El Chiringuito, el actual campeón de la Champions League, que también jugará la final de la presente edición, ya afronta negociaciones con Atlético de Madrid por el pase de Álvarez. Además, ya saben qué es lo que pretende el Colchonero para soltarlo.

PSG pondría más de 150 millones de euros por Julián Álvarez

El periodista español informó que el club de la Ligue 1 y Atlético de Madrid parten sobre una base de 150 millones de euros por el pase de Julián, por lo que la transferencia podría darse por un monto “notablemente superior”. En ese contexto, el Atleti ve con buenos ojos realizar la transacción.

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Estas conversaciones no se dieron de la noche a la mañana, sino que las partes ya dialogan al respecto desde hace un tiempo. Ahora, será clave la voluntad del atacante argentino, que ya tuvo comunicación con Luis Enrique sobre esta posibilidad.

Por cuánto compró Atlético de Madrid a Julián Álvarez

Julián Álvarez con la camiseta de Manchester City. (Foto: Getty)

A mediados de 2024, Atlético de Madrid desembolsó alrededor de 75 millones de euros para comprarle su pase a Manchester City. Desde entonces, la Araña se convirtió en la máxima figura en el equipo de Diego Simeone.

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