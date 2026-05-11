El Millonario intentó revertir la sanción al arquero tras la expulsión ante Deportivo Táchira, pero el reglamento no da margen para dar marcha atrás.

Después de haberse convertido en el héroe de River en la clasificación ante San Lorenzo, Santiago Beltrán continúa en el centro de la escena. Pero esta vez no por sus atajadas consagratorias, sino por la expulsión sufrida días atrás ante Deportivo Táchira por Copa Sudamericana, una sanción que el club ya intentó revertir mediante un reclamo formal ante la Conmebol y que, según el reglamento, no será anulada.

En medio de la resaca que sobrevuela Núñez por los festejos del fin de semana, la bronca por aquella acción continúa intacta. Eduardo Coudet ya había cuestionado públicamente la decisión arbitral tras el encuentro en Venezuela (“No fue expulsión”) y River avanzó con una presentación ante el Tribunal de Disciplina de la Confederación Sudamericana. Sin embargo, el propio Código Disciplinario del organismo deja en claro que no existe margen para anular una tarjeta roja decidida dentro del campo de juego.

Qué dice el reglamento de Conmebol

El principal argumento aparece en el artículo 9 del reglamento, donde se establece que “las decisiones que tome el árbitro sobre el terreno de juego son definitivas y no serán revisadas por los Órganos Judiciales de la Conmebol”. En otras palabras, aunque River considere que el árbitro del partido, Derlis López, interpretó mal la jugada, el Tribunal no puede volver a analizar futbolísticamente la acción para cambiar el fallo.

Vale recordar que la expulsión de Beltrán se produjo luego de una salida lejos del área en la que terminó derribando a Joshua Berríos. Tras la intervención del VAR, el referí entendió que se trataba de una ocasión manifiesta de gol y decidió mostrarle la roja directa. En el Millonario sostienen que el delantero se iba hacia un costado y que no existía una situación clara de definición, pero el reglamento vuelve a ser contundente respecto de los límites de revisión.

Santi Beltrán salió LEJÍSIMOS y cortó el contraataque de Carabobo con una dura patada. Fue amonestado, pero luego de la revisión del VAR terminó viendo la tarjeta roja: ¿fue correcta la decisión? pic.twitter.com/rN8aSgV160 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 8, 2026

Los puntos clave que perjudican a River

El inciso 2 del mismo artículo aclara que “únicamente las consecuencias jurídicas de las decisiones adoptadas por el árbitro podrán ser revisadas” y exclusivamente “en cuanto a la incorrecta identificación de la persona sancionada”. Es decir, la Conmebol solo puede intervenir si el juez expulsó al futbolista equivocado, algo que no ocurrió en este caso.

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A eso se suma el punto 3, que refuerza todavía más la postura reglamentaria. “Únicamente serán admisibles las protestas por una amonestación o una expulsión del terreno de juego si el error del árbitro consistió en confundir la identidad del jugador”, sostiene. Por eso, más allá del reclamo formal presentado por River, el escenario aparece reglamentariamente cerrado para una posible anulación de la sanción.

El artículo 9 de la Conmebol anula el reclamo de River por la roja a Beltrán.

El artículo también contempla excepciones en su inciso 4, aunque únicamente para situaciones de conducta violenta, agresiones, escupitajos o gestos ofensivos que el árbitro y sus asistentes no hayan advertido durante el partido. En esos casos, la Comisión Disciplinaria sí puede actuar posteriormente y aplicar sanciones de oficio. Pero la jugada de Beltrán no encuadra dentro de ninguno de esos supuestos.

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Por eso, pese al malestar que persiste en River y al respaldo que recibió Beltrán tras su actuación decisiva ante San Lorenzo, todo indica que la Conmebol no tiene herramientas reglamentarias para quitarle la tarjeta roja al arquero.

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