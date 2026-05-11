River hoy: los 6 convocados por Scaloni, el llanto de Kendry y la probable formación vs. Gimnasia

Todas las novedades del Millonario de este lunes 11 de mayo, el día posterior al triunfo ante San Lorenzo por los octavos del Apertura.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este lunes 11 de mayo de 2026, el día posterior a la sufrida victoria por penales ante San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Apertura. El llanto de Kendry Páez tras fallar su penal, el amor de los hinchas hacia Santiago Beltrán, la probable formación para recibir a Gimnasia el próximo miércoles y quiénes son los 6 futbolistas del Millonario que aparecen en la prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026.

Kendry Páez, desconsolado tras la clasificación de River ante San Lorenzo

A lo largo de este encuentro, el volante ofensivo del Millonario Kendry Páez tuvo protagonismo ya que Coudet le dio ingreso en el segundo tiempo para que se haga cargo de la pelota y genere peligro para su equipo. Además, fue el encargado de ejecutar el cuarto penal de la tanda.

Confiado y haciendo jueguitos, el ecuatoriano llegó al punto de penal para rematar al palo derecho de Gill, que voló y con sus dos manos le tapó el disparo. Esto hizo que el futbolista que llegó desde Chelsea rompiera en llanto y viviera la definición por penales de manera especial.

Tal es así que mientras el resto de los jugadores de River se acercaron a celebrar con el héroe Santiago Beltrán, Páez se quedó tendido en la mitad de la cancha, llorando aún por su remate fallido. Luego de esto, el mismo Coudet se acercó para levantarlo y darle un abrazo de consuelo.

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Los hinchas de River, fascinados con Santiago Beltrán

El hincha está harto en líneas generales. El 2025 fue muy malo, el comienzo del 2026 siguió en la misma línea. Se fue Gallardo, llegó Coudet, pero el juego nunca apareció, aunque sí es cierto que los resultados acompañan. Son muy pocos los jugadores que no están en el ojo de la tormenta y uno de ellos es Santiago Beltrán.

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El arquero fue el héroe de River ante San Lorenzo: no tuvo demasiado trabajo en los 120 minutos, pero en los penales tuvo una actuación descomunal, atajando dos de los tres fallados del Ciclón. Ante esta situación, los hinchas del Millonario se deshicieron en elogios hacia él en las redes sociales.

La probable formación de River para enfrentar a Gimnasia

Luego de superar a San Lorenzo por penales, River se clasificó a cuartos de final, instancia en la que se verá las caras con Gimnasia y Esgrima La Plata, que dejó en el camino a Vélez. De cara a este encuentro, Eduardo Coudet mandaría desde el arranque a: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

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Eduardo Coudet. (Foto: Getty).

Los 6 convocados de River

Lionel Scaloni dio a conocer la prelista de 55 jugadores de cara al Mundial 2026 para representar a la Selección Argentina. Seis futbolistas se desempeñan actualmente en River: Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Marcos Acuña y Aníbal Moreno. Recién el 30 de mayo se sabrá quiénes de ellos van a la Copa del Mundo.

Gonzalo Montiel, defensor de River. (Foto: Getty).

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