Boca hoy: la continuidad de Úbeda, 4 jugadores en la prelista de Argentina y preocupación por Bareiro.

Consumada la eliminación en el Torneo Apertura, Boca se prepara para cerrar el semestre con la clasificación a los octavos de la Copa Libertadores y de la Copa Argentina. En medio de esto, la dirigencia continúa evaluando la continuidad del entrenador Claudio Úbeda.

Boca analiza el futuro de Claudio Úbeda

Boca acumulaba 14 partidos invicto hasta el 28 de abril. Pero ese día chocó de frente contra el Cruzeiro en el Mineirao y de repente todo cambió. Porque a pesar de haber ganado el Superclásico en la cancha de River, la derrota con el equipo brasileño por 1 a 0, que se sumó al tropezón con Barcelona en Guayaquil por el mismo resultado, dejó al Xeneize haciendo cuentas y analizando su viabilidad para pasar a los Octavos de Final de la Copa Libertadores.

Y encima, el pasado sábado 9 de mayo se produjo un resultado que no estaba presupuestado en el balance de la primera parte del año. Cayó 3 a 2 con Huracán en la Bombonera y debió despedirse tempranamente del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional del Fútbol de Argentina, algo que golpeó fuerte en la confianza que Juan Román Riquelme tenía en Claudio Úbeda.

La hermana de Leandro Paredes arremetió contra los hinchas de Boca

Este sábado por la noche, Boca perdió 3-2 con Huracán y quedó eliminado en los octavos de final del Torneo Apertura 2026, bajo un clima tenso que invadió a La Bombonera. Apenas unas horas más tarde del partido, la hermana de Leandro Paredes arremetió contra los hinchas que lo criticaron por su desempeño sobre el campo de juego y abrió un nuevo foco de polémica en el Xeneize.

Cabe recordar que el campeón del mundo fue titular y jugó los 120 minutos, siendo el encargado de administrar la pelota en el mediocampo y aclarando cada una de las jugadas que pasaban por sus pies. Sin embargo, no alcanzó para que su equipo dé vuelta el encuentro y esto derivó en una nueva derrota que significa estar afuera de otra competición importante a través de un mata-mata.

Preocupación en Boca por Adam Bareiro

Sábado lapidario para Boca Juniors. Los de Claudio Úbeda se midieron ante Huracán en La Bombonera por los octavos de final del Torneo Apertura y perdieron 3 a 2 en un encuentro que tuvo de todo: penales, expulsados, polémicas y un lesionado que generó preocupación en el Xeneize. Adam Bareiro apenas pudo disputar 20 minutos ante el Globo antes de marcharse con un dolor.

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El paraguayo inició como titular luego de su ausencia en Guayaquil frente a Barcelona por haber sido suspendido en la fecha anterior. Desafortunadamente para él, una molestia lo sacó del partido ante Huracán a los 20 minutos del primer tiempo. En su lugar ingresó Milton Giménez, que fue quien anotó el gol agónico del empate en los 90 para llevar el partido al tiempo extra.

4 jugadores de Boca en la prelista de Argentina

La Asociación del Fútbol Argentino publicó en su sitio web oficial una prelista de 55 jugadores, en la que el cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni se apoyará para elaborar el plantel de 26 futbolistas para la defensa del título que la Selección Argentina encarará en poco más de un mes en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

También, varios jugadores que militan actualmente tanto en Boca como en River son noticia. Del lado del Xeneize, además de Leandro Paredes, que salvo un imponderable estará en la lista definitiva para la Copa Mundial, Lionel Scaloni estará analizando al defensor central Lautaro Di Lollo y a los mediocampistas Milton Delgado y Tomás Aranda.