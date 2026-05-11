Lionel Scaloni dio a conocer la prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

A falta de un mes exacto para el inicio del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, entregó formalmente a la FIFA la lista con lo 55 jugadores que pueden ser convocados. El corte final tendrá a los 26 que viajarán a defender el título.
Durante los próximos 19 días, el DT de la Albiceleste poco a poco recortará los nombres para llegar a la definitiva con los 26 convocados. La misma tendrá que ser entregada el sábado 30 de mayo, para que los futbolistas sean cedidos por sus clubes.
Dentro de esta lista aparecen nombres que no tuvieron su estreno con la Selección Mayor, ni que formaron parte de convocatorias anteriores, tales como el arquero de River, Santiago Beltrán, o los juveniles de Boca Lautaro Di Lollo, Milton Delgado y Tomás Aranda. Además se sumó Zaid Romero como alternativa en la zaga central.
Por otro lado, también se destaca las presencias de Guido Rodríguez y Germán Pezzella. Los campeones del mundo en Qatar 2022 no fueron convocados a lo largo del último año, pero pelearán para meterse dentro de la lista definitiva una vez más.
Otra de las sorpresas es la inclusión de Mateo Pellegrino. El delantero de Parma, que fue sondeado por la Selección de España para ser convocado, también peleará durante el cierre de la temporada para meterse como alternativa de Lautaro Martínez y Julián Alvarez.
En cuanto a las ausencias, la más fuerte es la de Paulo Dybala. El futbolista de la Roma regresó de una operación de la rodilla, pero debido a que tuvo poco ritmo futbolístico a lo largo de la temporada, Scaloni decidió prescindir de él en esta extensa lista.
Además de Dybala, hay otros campeones del mundo en Qatar 2022 que no fueron convocados. Los mismos son Franco Armani y Ángel Di María, ya retirados de la Albiceleste, más Ángel Correa y Papu Gómez, quienes cumplieron su ciclo tras la cita mundialista. El último en quedar afuera es Juan Foyth, que se rompió el tendón de Aquiles.
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Así las cosas, en 19 días Scaloni deberá dar la lista definitiva con los 26 jugadores que viajarán a concentrar en Kansas para la Copa del Mundo. Además, estos tendrán dos amistosos de preparación frente a la Selección de Honduras y la Selección de Islandia durante los primeros días de junio.
La prelista de 55 jugadores de la Selección Argentina para el Mundial 2026
Arqueros
- Emiliano Martínez – Aston Villa
- Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella
- Juan Musso – Atlético de Madrid
- Walter Benítez – Crystal Palace FC
- Facundo Cambeses – Racing Club
- Santiago Beltrán – River Plate
Defensores
- Agustín Giay – Palmeiras
- Gonzalo Montiel – River Plate
- Nahuel Molina – Atlético de Madrid
- Nicolás Capaldo – Hamburgo SV
- Kevin Mac Allister – Union Saint Gilloise
- Lucas Martínez Quarta – River Plate
- Marcos Senesi – Bournemouth
- Lisandro Martínez – Manchester United
- Nicolás Otamendi – SL Benfica
- Germán Pezzella – River Plate
- Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella
- Cristian Romero – Tottenham Hotspur
- Lautaro Di Lollo – Boca Juniors
- Zaid Romero – Getafe CF
- Facundo Medina – Olympique de Marsella
- Marcos Acuña – River Plate
- Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon
- Gabriel Rojas – Racing Club
Volantes
- Máximo Perrone – Calcio Como 1907
- Leandro Paredes – Boca Juniors
- Guido Rodríguez – Valencia CF
- Aníbal Moreno – River Plate
- Milton Delgado – Boca Juniors
- Alan Varela – FC Porto
- Ezequiel Fernández – Bayer Leverkusen
- Rodrigo De Paul – Inter de Miami
- Exequiel Palacios – Bayer Leverkusen
- Enzo Fernández – Chelsea
- Alexis Mac Allister – Liverpool
- Giovani Lo Celso – Real Betis Balompié
- Nicolás Domínguez – Nottingham Forest
- Emiliano Buendía – Aston Villa
- Valentín Barco – Racing Club de Estrasburgo
Delanteros
- Lionel Messi – Inter de Miami
- Nicolás Paz – Calcio Como 1907
- Franco Mastantuono – Real Madrid
- Thiago Almada – Atlético de Madrid
- Tomás Aranda – Boca Juniors
- Nicolás González – Atlético de Madrid
- Alejandro Garnacho – Chelsea
- Giuliano Simeone – Atlético de Madrid
- Matías Soulé – AS Roma
- Claudio Echeverri – Girona Fútbol Club
- Gianluca Prestianni – SL Benfica
- Santiago Castro – Bologna FC
- Lautaro Martínez – Internazionale de Milán
- José Manuel López – Palmeiras
- Julián Álvarez – Atlético de Madrid
- Mateo Pellegrino – Parma Calcio
Datos claves
- Lionel Scaloni presentó la prelista de 55 futbolistas para el Mundial de 2026.
- La nómina definitiva de 26 convocados se entregará formalmente el sábado 30 de mayo.
- Santiago Beltrán, Lautaro Di Lollo y Mateo Pellegrino son las principales novedades de la lista.