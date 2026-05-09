Las 5 figuritas más difíciles de conseguir en el álbum PANINI del Mundial 2026

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo integran la selecta lista, pero el cromo más complejo de todos no es el de ninguno de los dos.

Como es costumbre en la previa de cada Mundial, el álbum PANINI de figuritas sobre el certamen más importante del mundo genera locura en Argentina y en todo el planeta en sí. Comprar sobres, pegar los cromos, intercambiar las repetidas y buscar los códigos para la versión virtual entretienen al público en las semanas previas al inicio de la Copa del Mundo.

Y si bien esta vez el álbum será más difícil de completar, debido a que tiene más de 300 figuritas de más al contar con 48 selecciones en lugar de las 32 tradicionales, para la edición del Mundial 2026 se repiten los mismos patrones que en otras ocasiones al haber algunos cromos más codiciados que otros por la complejidad para conseguirlos.

PANINI diseñó su producto mundialista con un total de 980 figuritas, repartidas en 112 páginas. De todas ellas, las más difíciles de conseguir son las de las estrellas a nivel global: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Lamine Yamal. Además, los cromos de las formaciones de los equipos también tendrán una dificultad extra respecto a las simples.

Sin embargo, hay una figurita que se convirtió en la más difícil de conseguir de todas: la famosa “00”. Este es el primer cromo de todo el álbum y es una especial, que comprende el logo de PANINI con un fondo íntegramente brillante. Por decisión de la empresa, la distribución de la misma es limitada, lo que la tranformó en la figurita más difícil y codiciada de todas las 980 que tiene el álbum del Mundial 2026.

Más detalles sobre el álbum del Mundial 2026 de PANINI

980 figuritas

112 páginas en total

18 retratos de futbolistas por selección

Una foto grupal por selección

Escudo brillante

Sobres con siete figuritas

Precio sugerido en Argentina por sobre: entre $1.500 y $2.000

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PANINI pierde los derechos para los álbumes del Mundial en 2031

La noticia se dio a conocer el pasado jueves, al confirmarse el nuevo acuerdo de FIFA con los gigantes de la industria, Fanatics y Topps, quienes se han quedado con los derechos exclusivos de los coleccionables exclusivos, cartas, figuritas y demás artículos relacionados con la Copa del Mundo, de 2031 en adelante.

“Todos los productos serán diseñados y desarrollados a través de Fanatics Collectibles y producidos bajo la marca Topps“, explican en un comunicado oficial. Por lo que el Mundial 2034 en Arabia Saudita, ya no tendrá a PANINI como proveedor del álbum de figuritas.

Topps, una empresa dedicada a la venta de figuritas, cartas y coleccionables, desde su creación en 1950, aseguró que incluirán coleccionables tanto físicos como digitales, incluyendo cartas de edición limitada con parches del Mundial, llevando la fiebre por las figuritas al siguiente nivel.

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Los fanáticos de la Scaloneta ya están aprovechando los beneficios de utilizar el codigo betano para realizar sus pronósticos en los grandes eventos deportivos del año.

En síntesis