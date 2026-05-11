Úbeda analiza borrar a Weigandt para Boca vs. Cruzeiro: los otros dos jugadores que podrían salir del once

Luego de la eliminación ante Huracán por el Torneo Apertura, Sifón planea pasar la escoba de cara al duelo crucial por Copa Libertadores.

A pesar de haber sido uno de los equipos más destacados de la primera fase, el camino de Boca Juniors en el Torneo Apertura 2026 terminó sorpresivamente este fin de semana. El Xeneize cayó ante Huracán en La Bombonera por los octavos de final del certamen.

De esta manera, el club de la Ribera solo tiene un objetivo por delante en lo que resta de este primer semestre: superar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Precisamente, el próximo duelo de Boca es crucial para evitar un nuevo papelón a nivel internacional.

El mal rendimiento del equipo ante el Globo afecta a la planificación de Claudio Úbeda para el partido del 19 de mayo ante Cruzeiro en La Bombonera. El Xeneize precisa ganar para acercarse a la clasificación y una derrota podría incluso eliminarlo en esta quinta fecha.

Marcelo Weigandt ante Huracán. (Foto: Getty)

Según adelantó Diego Monroig, Claudio Úbeda analiza sacar a Marcelo Weigandt del once inicial ante el combinado brasileño. El lateral derecho no estuvo a la altura en los últimos compromisos y, ante Huracán, fue reemplazado por Malcom Braida, que jugó fuera de su posición natural.

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Di Lollo y Delgado, también en duda ante Cruzeiro

Además de Weigandt, otros dos jugadores quedaron en la mira de Sifón para lo que podrían ser sus últimos dos partidos como entrenador de Boca. Ambos tuvieron errores groseros que le costaron la eliminación al Xeneize en el Torneo Apertura.

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En el caso de Milton Delgado, su pérdida para el primer tanto del Globo podría significarle la salida del equipo titular. Lautaro Di Lollo, en cambio, provocó los dos penales en el tiempo suplementario y podría dejar de ser el primer central de arranque tras una larga racha de partidos en dupla con Ayrton Costa.

Así está el grupo de Boca en la Copa Libertadores

Por el momento, a dos fechas del final de la fase de grupos, el Xeneize se ubica en la tercera posición, que lo llevaría al repechaje de la Copa Sudamericana. Aunque depende de sí mismo, una derrota ante Cruzeiro y una victoria de Universidad Católica sobre Barcelona lo dejarían afuera de la Copa Libertadores, por lo que es vital un buen resultado ante el elenco brasileño.

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