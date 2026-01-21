El efecto mariposa de 110 millones que inició Manchester City y le terminó costando a Boca el fichaje de Marino Hinestroza

A lo largo de todo el mes de enero, el fichaje de Marino Hinestroza fue la principal historia dentro del mundo Boca. Sin embargo, todo se desmoronó en un par de horas, con la aparición del Vasco Da Gama, elevando la oferta del Xeneize y recibiendo el visto bueno tanto de Atlético Nacional, como del futbolista colombiano.

Pero lo que sucedió con Hinestroza no comenzó allí, sino que lo hizo con un movimiento mayúsculo de mercado del Manchester City. De hecho, es el fichaje más importante en lo que va del 2026. Los 87 millones de dólares que los Citizens desembolsaron por Antoine Semenyo dieron pie a un efecto mariposa que terminó con Hinestroza lejos de Boca y el fútbol argentino.

Semenyo al Manchester City, el traspaso que movió todo el mercado. (Getty)

El Manchester City afectó el pase de Hinestroza a Boca

Todo inicia con la figura que todos querían en la Premier League: Antoine Semenyo, delantero del Bournemouth. Estaba en el radar de Chelsea, Liverpool, Tottenham y ambos clubes de Manchester. Finalmente, el City fue el que puso lo que pedían los Cherries y lo fichó.

Ahora bien, Bournemouth necesitaba un reemplazo, y cree haberlo encontrado en el Brasileirao. Este miércoles se confirmó que el conjunto inglés le pagará al Vasco Da Gama 30 millones de libras esterlinas (41 millones de dólares) por Rayan, su gran joya de 19 años.

Bournemouth le pagará 41 millones de dólares al Vasco por Rayan. (Getty)

Eso provocó que el Vasco Da Gama saliera a buscar un nuevo delantero. Y allí fue donde apareció la opción de Marino Hinestroza. Las negociaciones con Boca se extendieron tanto que el conjunto brasileño, sabiendo el ingreso que iba a tener, simplemente tomó parte del dinero de la venta de Rayan y le ofreció a Atlético Nacional los seis millones de dólares que pedían.

El movimiento de mercado que inició con Semenyo y terminó con Hinestroza. (Gemini/IA)

En definitiva, 110 millones de dólares terminaron moviéndose en este mercado; todo comenzó con Pep Guardiola llevándose a Semenyo, y terminó con Boca perdiendo a Hinestroza a manos del Vasco.

