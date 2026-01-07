Es uno de los goleadores de la Premier League, viene de sufrir la mayor decepción de su carrera y Manchester City rompió el mercado pagando por él 75 millones

Una vez más Manchester City se las ingenió para protagonizar uno de los fichajes más espectaculares del mercado de pases europeos, desembolsando nada menos que 75 millones de euros para quedarse con un delantero que comparte con Erling Haaland el podio de los máximos artilleros de la Premier League.

Se trata de Antoine Semenyo, atacante ghanés de 25 años que integra las filas del Bournemouth y que según el periodista Fabrizio Romano ya finalizó toda la documentación para que se concrete su arribo al equipo que conduce Josep Guardiola, donde este jueves se realizará los exámenes médicos de rutina y, de no mediar imprevistos, procederá a la firma de un contrato de largo plazo.

El delantero que destaca como tercer máximo goleador de la presente edición de la Premier League, con 9 tantos en 19 partidos disputados, aunque 10 menos que el Androide noruego, jugará el próximo Mundial con la Selección de Ghana pero viene de sufrir la mayor decepción de su carrera al quedarse afuera de la Copa Africana de Naciones que se está desarrollando en Marruecos.

El seleccionado ghanés, histórico animador en dicho certamen, se quedó sin la posibilidad de disputarlo este año a causa de una muy pobre etapa clasificatoria en la que solo había logrado cosechar tres puntos en sus primeros cinco partidos. Fue un empate ante Angola, cuando estaba obligada a ganar para mantener sus chances, lo que terminó sentenciando su ausencia por primera vez en 21 años.

Semenyo es el tercer máximo goleador de la Premier League, aunque con 10 tantos menos que Haaland. (Getty).

Semenyo tendrá revancha a mediados de año cuando dispute la Copa del Mundo en la que Ghana compartirá el Grupo L con las selecciones de Inglaterra, Croacia y Panamá. Su pase al Manchester City, en ese sentido, plantea la incógnita de si llegará con la misma continuidad y protagonismo con la que hubiese llegado de permanecer en Bournemouth.

Publicidad

Publicidad

El camino de Semenyo hasta llegar al City de Guardiola

ver también La declaración de Hansi Flick que justifica la avanzada de Barcelona por Senesi: “Necesitamos uno más”

Antoine Semenyo es nacido en Inglaterra, pero decidió representar a la Selección de Ghana por ascendencia familiar. Se formó en las categorías juveniles del Bristol City, equipo que actualmente disputa la Segunda División del fútbol inglés, y allí hizo también su estreno como profesional en la temporada 2017/2018, con apenas 18 años.

Jugó también en la Tercera y Cuarta categoría de Inglaterra, cedido en Sunderland y Newport County respectivamente, hasta que en la temporada 2022/2023 dio un gran salto al pasar a integrar las filas del Bournemouth, donde la pasada temporada ya se había destacado con 13 goles en 42 partidos.

Data clave

Manchester City desembolsa 75 millones de euros por el delantero Antoine Semenyo .

desembolsa por el delantero . El atacante suma 9 goles en 19 partidos en la actual Premier League .

en la actual . Este jueves se realizarán los exámenes médicos para firmar contrato a largo plazo.

Publicidad