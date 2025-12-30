Es tendencia:
logotipo del encabezado
Premier League

El golazo de Enzo Fernández en Chelsea vs. Bournemouth por la Premier League

El mediocampista argentino colgó el balón del ángulo para que los dirigidos por Enzo Maresca reviertan el resultado ante Bournemouth.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Enzo Fernández anotó un golazo en Chelsea vs. Bournemouth.
© Getty ImagesEnzo Fernández anotó un golazo en Chelsea vs. Bournemouth.

Chelsea comenzó la jornada 19 de la Premier League con el pie izquierdo, ya que caía por 1-0 ante Bournemouth tras el gol de David Brooks. Sin embargo, Cole Palmer -de penal- y Enzo Fernández pusieron en ventaja a los dirigidos por Enzo Maresca.

El mediocampista argentino, que es uno de los líderes del elenco londinense, después de una gran jugada colectiva que terminó con la asistencia de Alejandro Garnacho, anotó un verdadero golazo con un remate al ángulo con el que dejó sin chance alguna al arquero Đorđe Petrović.

Solamente transcurrieron 23 minutos de la primera mitad para que en Stamford Bridge ya llevaran tres anotaciones. Pero como el encuentro era de muchísima intensidad, los comandados por el español Andoni Iraola no bajaron los brazos y cuatro minutos después del tanto del nacido en San Martín, llegaron a la igualdad por medio de Justin Kluivert.

A partir de este gol, el ex River y Benfica alcanzó las 22 anotaciones (25 asistencias) con la camiseta de Chelsea, bajo un marco de 140 encuentros. Incluso, en la vigente edición de la Premier League, lleva 5 conquistas y una asistencia en 18 cotejos.

Tweet placeholder
Publicidad

Tabla de posiciones de la Premier League

Es compañero de Enzo Fernández y Garnacho, jugó la final en Qatar y ahora dejará Chelsea tras 8 meses apartado del plantel

ver también

Es compañero de Enzo Fernández y Garnacho, jugó la final en Qatar y ahora dejará Chelsea tras 8 meses apartado del plantel

Mientras sueña con el Mundial 2026, los hinchas de Chelsea liquidaron a Garnacho en la derrota ante Aston Villa: “Que sea alcanzapelotas”

ver también

Mientras sueña con el Mundial 2026, los hinchas de Chelsea liquidaron a Garnacho en la derrota ante Aston Villa: “Que sea alcanzapelotas”

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Riquelme confirmó a Úbeda como DT, pero creo que Boca se encamina hacia su cuarto año consecutivo sin títulos

ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

Lee también
“Realmente extraordinario”: el futbolista africano de 25 años que brilla en la Premier League y maravilla a Pep Guardiola
Noticias de la Premier League

“Realmente extraordinario”: el futbolista africano de 25 años que brilla en la Premier League y maravilla a Pep Guardiola

Tiene 20 años, una cláusula de 58 millones y rechazaría a Real Madrid y Bayern Múnich para quedarse en la Premier League
Noticias de la Premier League 2025

Tiene 20 años, una cláusula de 58 millones y rechazaría a Real Madrid y Bayern Múnich para quedarse en la Premier League

Es candidato a ser DT del Real Madrid y rompió el silencio: "Llevo años"
Fútbol europeo

Es candidato a ser DT del Real Madrid y rompió el silencio: "Llevo años"

El error de Dibu Martínez en el partido entre Arsenal y Aston Villa
Fútbol europeo

El error de Dibu Martínez en el partido entre Arsenal y Aston Villa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo