El golazo de Enzo Fernández en Chelsea vs. Bournemouth por la Premier League

Chelsea comenzó la jornada 19 de la Premier League con el pie izquierdo, ya que caía por 1-0 ante Bournemouth tras el gol de David Brooks. Sin embargo, Cole Palmer -de penal- y Enzo Fernández pusieron en ventaja a los dirigidos por Enzo Maresca.

El mediocampista argentino, que es uno de los líderes del elenco londinense, después de una gran jugada colectiva que terminó con la asistencia de Alejandro Garnacho, anotó un verdadero golazo con un remate al ángulo con el que dejó sin chance alguna al arquero Đorđe Petrović.

Solamente transcurrieron 23 minutos de la primera mitad para que en Stamford Bridge ya llevaran tres anotaciones. Pero como el encuentro era de muchísima intensidad, los comandados por el español Andoni Iraola no bajaron los brazos y cuatro minutos después del tanto del nacido en San Martín, llegaron a la igualdad por medio de Justin Kluivert.

A partir de este gol, el ex River y Benfica alcanzó las 22 anotaciones (25 asistencias) con la camiseta de Chelsea, bajo un marco de 140 encuentros. Incluso, en la vigente edición de la Premier League, lleva 5 conquistas y una asistencia en 18 cotejos.

