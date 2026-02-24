Es tendencia:
Gimnasia de Mendoza 1-0 Independiente EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Apertura: minuto a minuto

En el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie, el Lobo y el Rojo van por una nueva victoria.

16' PT Avisó Millán

El volante remató de media distancia, cerca del palo.

14' PT Independiente busca el empate

El Rojo tomó el control de la pelota y busca romper el cerrojo de su rival, aunque por el momento no tuvo éxito.

5' PT ¡Gol de Gimnasia!

Mortadela Rodríguez metió una gran media vuelta en el área y de volea abrió el marcador para el Lobo.

3' PT Rey salvó a Independiente

Linares probó de media distancia y el arquero voló para enviar el balón al córner.

2' PT La primera fue para Independiente

Pussetto cabeceó en el área tras un córner y contuvo el arquero Petruchi.

0' PT ¡Comenzó el partido!

Ya se juegan los primeros 45 minutos en Mendoza.

Salen los equipos a la cancha

Encabezados por sus capitanes, Gimnasia de Mendoza e Independiente saltan al campo de juego.

Vuelven los equipos al vestuario

Tras realizar los movimientos precompetitivos, los futbolistas regresan al vestuario para ultimar detalles.

La formación de Gimnasia de Mendoza

El local forma con: Lautaro Petruchi; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Imanol González, Franco Saavedra; Nicolás Linares, Fermín Antonini, Ulises Sánchez, Facundo Lencioni; Santiago Rodríguez y Valentino Simoni.

Los jugadores realizan la entrada en calor

En el campo de juego del Legrotaglie, tanto los jugadores de Gimnasia como de Independiente realizan los primeros movimientos precompetitivos.

La formación de Independiente

Con dos cambios respecto al XI que perdió en la última presentación, el Rojo sale con: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Manuel Fedorco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Iván Marcone, Lautaro Millán; Ignacio Pussetto, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo y Gabriel Ávalos.

Así llega Independiente

El Rojo tiene 9 puntos en seis presentaciones producto de dos victorias, tres empates y una derrota. En su último partido, cayó 3 a 2 ante Independiente Rivadavia como visitante.

Así llega Gimnasia de Mendoza

El elenco local llega con seis puntos en el certamen producto de dos victorias y cuatro derrotas. En su última presentación, perdió 1 a 0 con Gimnasia de La Plata como local.

Por Marco D'arcangelo

Gimnasia de Mendoza e Independiente se enfrentan por el Apertura.
© Prensa Gimnasia/IndependienteGimnasia de Mendoza e Independiente se enfrentan por el Apertura.

En el marco de la fecha 7 del Grupo A del Torneo Apertura, en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie, Gimnasia de Mendoza se enfrenta a Independiente en un duelo de equipos que buscan levantar tras caer en su última presentación. El encuentro comienza a las 22.00 horas, será dirigido por Sebastían Zunino y podrá verse en vivo a través de TNT Sports.

Marco D'Arcangelo
Marco D'arcangelo

