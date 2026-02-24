Gimnasia de Mendoza 1-0 Independiente EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Apertura: minuto a minuto

El elenco local llega con seis puntos en el certamen producto de dos victorias y cuatro derrotas. En su última presentación, perdió 1 a 0 con Gimnasia de La Plata como local.

El Rojo tiene 9 puntos en seis presentaciones producto de dos victorias, tres empates y una derrota. En su último partido, cayó 3 a 2 ante Independiente Rivadavia como visitante.

En el campo de juego del Legrotaglie, tanto los jugadores de Gimnasia como de Independiente realizan los primeros movimientos precompetitivos.

El Rojo tomó el control de la pelota y busca romper el cerrojo de su rival, aunque por el momento no tuvo éxito.

En el marco de la fecha 7 del Grupo A del Torneo Apertura, en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie, Gimnasia de Mendoza se enfrenta a Independiente en un duelo de equipos que buscan levantar tras caer en su última presentación. El encuentro comienza a las 22.00 horas, será dirigido por Sebastían Zunino y podrá verse en vivo a través de TNT Sports.