San Lorenzo 0 vs. 0 Instituto EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por el Torneo Apertura: Minuto a minuto

Dos días después de vencer a Estudiantes de Río Cuarto, el Ciclón recibe a una Gloria que llega amistada con la victoria.

24'PT: ¡PALO DE SAN LORENZO!

Gregorio Rodríguez se encontró con una pelota en el borde del área y abrió el pie al segundo palo, donde se estrelló la pelota para ahogarle lo que hubiese sido su segundo grito en el club. 

16'PT: Instituto impone condiciones

La Gloria juega en campo rival y merodea con frecuencia el área de San Lorenzo.

9'PT: Lo tuvo de nuevo Instituto

La Gloria estuvo cerca por la vía aérea: conectó un cabezazo de córner, aunque el remate se fue levemente por encima del travesaño. 

2'PT: ¡AVISA TEMPRANO TALLERES!

Córdoba desbordó por derecha e intentó definir al primer palo, pero Gil estuvo atento y la envió al córner.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

San Lorenzo e Instituto ya juegan 

¡Salen los equipos a la cancha!

San Lorenzo e Instituto ya están listos para jugar su partido por la sexta fecha del Torneo Apertura.

¡TODO LISTO EN BOEDO!

Así se prepara el Nuevo Gasómetro para el partido entre San Lorenzo e Instituto.

¡INSTITUTO CERRÓ UN REFUERZO EN LA PREVIA DEL PARTIDO!

Según informó César Luis Merlo, el delantero Matías Tissera se convertirá en nuevo jugador de la Gloria. El atacante de 29 años rescindirá su contrato con el Ludogorets de Bulgaria y firmará con el conjunto cordobés hasta diciembre de 2026, con opción a extender por tres años más.

¡ONCE DEFINIDO EN SAN LORENZO!

Gil; López, Romaña, Hernández, De Ritis; Cardillo, Perruzzi, Tripichio; Gulli; Rodríguez y Cuello.

¡FORMACIÓN CONFIRMADA EN INSTITUTO!

Manuel Roffo; Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván; Giuliano Cerato, Juan Méndez, Gastón Lódico, Diego Sosa; Jhon Córdoba, Matías Fonseca y Alex Luna.

Munian, presente en el Gasómetro

El vasco, que supo jugar en San Lorenzo hasta el año pasado, se tomó un vuelo directo a Argentina para reencontrarse con sus ex compañeros y volver a sentir el cariño del pueblo azulgrana. 

Posible formación de San Lorenzo

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Mathias De Ritis; Gonzalo Abrego, Nicolás Tripichio; Agustín Ladstatter, Luciano Vietto, Gregorio Rodríguez; Alexis Cuello.

Por Bruno Carbajo

San Lorenzo e Instituto se enfrentan en el Bajo Flores.
San Lorenzo e Instituto se enfrentan en el Bajo Flores.

San Lorenzo e Instituto se enfrentan este martes, desde las 19.15 en el Nuevo Gasómetro, por la sexta fecha del Torneo Apertura. El Ciclón vuelve a su casa con tan solo 48 horas de descanso, ya que el domingo viene de vencer a Estudiantes de Río Cuarto, mientras que la Gloria quiere dar el golpe y continuar con su racha de dos victorias consecutivas. La transmisión se encuentra a cargo de ESPN Premium y el árbitro designado es Andrés Merlos.

