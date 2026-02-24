River hoy: el máximo candidato a reemplazar a Gallardo y la posibilidad de sumar dos refuerzos

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este martes 24 de febrero, el día posterior al anuncio de Marcelo Gallardo, en el que confirmó que el duelo ante Banfield del próximo jueves será el último de este segundo ciclo. Quién es el principal candidato para sucederlo, quién es el preferido de los hinchas, la posibilidad de sumar dos refuerzos y cómo podría formar ante el Taladro.

El principal candidato a reemplazar a Marcelo Gallardo

La dirigencia sospechaba que Marcelo Gallardo podía decidir dar un paso al costado. Este lunes por la mañana hubo reunión de la cúpula dirigencial y si bien tenían en claro que no iban a despedir al Muñeco, también comenzaron a analizar opciones y el entrenador que más consenso genera es Eduardo Coudet.

El Chacho no fue el único nombre que se puso sobre la mesa. En Núñez también gustan los perfiles de Santiago Solari, que actualmente trabaja en Real Madrid en un rol de Director de Fútbol Profesional, también el que gusta es Pablo César Aimar, pero la realidad es que actualmente se encuentra mentalizado en la Selección Argentina en su rol de ayudante de campo de Lionel Scaloni.

El DT de Alavés es candidato a reemplazar a Gallardo en River. (Foto: Getty).

El preferido de los hinchas

En las redes sociales, la inmensa mayoría de los hinchas de River se inclina por Eduardo Coudet para ser el sucesor de Marcelo Gallardo. Muchos de los fanáticos recuerdan lo que fue su paso por el club como jugador: fueron dos ciclos en los que ganó nada más y nada menos que cinco títulos.

El próximo DT de River podrá hacer dos incorporaciones

El Millonario tiene la posibilidad de sumar dos incorporaciones pese a que el libro de pases en Argentina esté cerrado. Una de ellas es por la dura lesión que sufrió Juan Carlos Portillo el pasado jueves 12 de febrero ya que la AFA permite incorporar ante una situación así y da 10 días hábiles para hacerlo, por lo que los de Núñez podrán incorporar para cubrir ese cupo hasta el 2 de marzo.

Portillo se lesionó el pasado 12 de febrero. (Foto: Getty).

Por otro lado, con la salida a préstamo de Matías Galarza Fonda a Atlanta United, los de Núñez tienen la posibilidad de utilizar un cupo más para incorporar y la fecha límite en este caso es el 10 de marzo. Resta definir quién será el sucesor de Marcelo Gallardo, pero se estima que el que llegue pida reforzar al plantel.

La probable formación de River vs. Banfield

Si bien resta la confirmación oficial de Marcelo Gallardo, la formación para enfrentar a Banfield el próximo jueves a partir de las 19.30 horas por la séptima fecha del Torneo Apertura es: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo, Tomás Galván; Sebastián Driussi y Joaquín Freitas.

