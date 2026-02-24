Diego Latorre, sin filtro sobre la salida de Marcelo Gallardo de River: “Hay un karma y todo se paga”

El anuncio de la salida de Marcelo Gallardo como entrenador de River no solo convulsionó a Núñez, sino que repercutió de lleno en el fútbol argentino. Las reacciones y debates acerca de la decisión del Muñeco de ponerle punto final a su segundo ciclo en el Millonario se encuentran a la orden del día. Y el que no se quedó afuera de ello fue Diego Latorre, quien brindó un tajante análisis de la situación, incluyendo a un protagonista impensado: Martín Demichelis.

“Gallardo ha deformado la percepción del hincha y nuestra también. Se cree que el éxito fue solo de Gallardo. Por eso está la estatua, por eso la gente pasa de la bronca a la compasión, todo por individualizar el éxito”, comenzó Latorre, durante su rol como panelista en la pantalla de ESPN. “El período del 2018 le hace mal al propio Gallardo porque la derrota te va a caer. No sé si de esta forma, que fue muy cruel”, agregó.

Fue bajo ese contexto cuando Gambeta recordó las formas en las que se dio el retorno de Gallardo al Monumental, aunque hizo alusión a un particular detalle. “Acá se combinaron un montón de factores terribles. Uno de ellos, en el proceso que estaba Demichelis tambaleando, aparece Gallardo o lo aparecieron“, rememoró, para luego, sentenciar: “Hay un karma y todo eso se paga alguna vez“.

(Prensa River).

Aunque no frenó allí, sino que lanzó una última advertencia: “Cuidado con el idilio de una sola persona en algo tan complejo como es el fútbol, donde hay una combinación de factores entre sí para ganar o perder. No es solo la mano o el tacto del entrenador“.

Con la intención de justificar dicho apercibimiento, Latorre corrió del foco a Gallardo y también metió en la ecuación a los futbolistas. “Estaba Enzo Pérez, Juanfer Quintero en su mejor momento, Lucas Pratto y Nacho Fernández. Ahora son otros jugadores…”, cerró, insinuando sobre la importancia que tuvieron los nombres en ambos ciclos, tanto en su era dorada como en pálido final que tuvo su segunda etapa.

Publicidad

Publicidad

Datos clave