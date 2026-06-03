Luego de un semestre complicado desde lo deportivo, el plantel de Boca fue licenciado hasta el 18 de junio. De esta manera, mientras Juan Román Riquelme y compañía definen quién será el nuevo entrenador y cómo se encarará el mercado de pases, los futbolistas descansan. Uno de ellos es la excepción: Rodrigo Battaglia.

El mediocampista, que también puede oficiar de defensor, sigue entrenándose bajo las órdenes de un preparador físico y los kinesiólogos en Ezeiza, cumpliendo con los plazos normales de la recuperación de su lesión en el tendón de Aquiles. Su objetivo es poder volver a sumar minutos oficiales este año.

A comienzos de 2026, el ex Atlético Mineiro tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por una tendinopatía insercional en el tendón de Aquiles. Si bien no llegó a sufrir una ruptura, su recuperación estimada era de nueve meses. Es por eso que todavía no pudo sumar minutos en la temporada.

Battaglia quiere volver a estar a disposición entre octubre y noviembre para poder ayudar al equipo. Hasta finales de 2025, supo ser una pieza importante en la mitad de la cancha, hasta que perdió su lugar por cuestiones físicas y fue sustituido por Milton Delgado, uno de los que puede irse en este mercado.

Chicho Serna espera la vuelta de Battaglia

“Boca perdió a un hombre por lesión, que no se habla, pero para mi era determinante en este Boca: Rodrigo Battaglia“, fueron las palabras de Mauricio Serna este miércoles, en diálogo con ESPN F12, a la hora de referirse a la ausencia del ex Sporting de Lisboa.

Y continuó: “En el Mundial de Clubes, para mí fue el mejor jugador de Boca. Cuando se lesionó, Boca perdió al 5 natural, de buen porte, que gana en las dos áreas, que te entrega las dos pelotas y que puede jugar entre los centrales. Perder a ese hombre, a Boca le costó demasiado, por más que Milton Delgado ratificó que es un muy buen futbolista”

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“Para mí Leandro, que ha jugado de maravilla, hubiera jugado muchísimo mejor con Rodrigo“, aseguró Chicho. De todas formas, valoró el desempeño de Delgado: “Es un jugador que, a pesar de su corta edad, tiene una personalidad importante, confía mucho en su potencial y es muy atrevido. Aún cuando se equivoca, vuelve a pedir la pelota y eso es muy valioso”.

Los números de Rodrigo Battaglia en Boca

Desde su llegada al Xeneize, el volante disputó un total de 35 partidos, en los que convirtió cinco goles y no aportó asistencias. Además, recibió siete tarjetas amarillas y no fue expulsado en 2705 minutos en cancha.

En síntesis

Rodrigo Battaglia es el único que no tomó licencia y continúa entrenando en Ezeiza.

es el único que no tomó licencia y continúa entrenando en Ezeiza. Nueve meses dura la recuperación de su cirugía del tendón de Aquiles en 2026.

dura la recuperación de su cirugía del tendón de Aquiles en 2026. 18 de junio es cuando termina la licencia deportiva del plantel de Boca Juniors.