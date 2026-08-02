Se cayó el pase de Dibu Martínez a Juventus: Aston Villa se puso firme y dejó en suspenso su futuro

No hubo acuerdo y en Inglaterra optaron por ponerle fin a las negociaciones. Por ahora, el marplatense se quedará en Birmingham.

No hubo acuerdo. Finalmente, luego de varias semanas de negociaciones y charlas activas, Aston Villa decidió cerrar todo tipo de posibilidad a la salida de Emiliano Martínez a la Juventus, único equipo que había realizado movimientos formales por el arquero argentino en este mercado de pases.

La Vecchia Signora había ofrecido entre 6 y 7 millones de euros, cifras que no dejaban satisfechos económicamente a los ingleses, ya que esperaban al menos valores cercanos al triple de esos montos.

En los últimos días, Fabrizio Romano explicaba el motivo por el que Aston Villa estaba tan firme respecto a las cifras del traspaso de Dibu: “Aston Villa entiende que por ese dinero no pueden conseguir más que un arquero joven, con proyección. No van a conseguir un arquero campeón del mundo y finalista de mundial por ese valor“, señaló en su cuenta de X el pasado martes.

Durante la madrugada argentina de este domingo, el jornalista italiano confirmó que el traspaso a la Juventus de Dibu Martínez había colapsado en un 100%, ya que la Juve no se subió a las pretensiones de Aston Villa, quienes se habían puesto firmes con los montos. Hoy, los Villanos fueron notificados por los italianos.

“Aston Villa ha sido informado por Juventus sobre los planes de no seguir adelante con el traspaso de Dibu Martínez. La decisión se tomó internamente hace días y ahora se ha confirmado al Villa, ya que Juve considera que los costos del traspaso son demasiado altos”, informó Romano.

⛔🇮🇹🇦🇷 Juventus desistió de la adquisición del pase de Dibu Martínez por considerar "muy altos" los costos de la operación.



Lo confirmó Fabrizio Romano. pic.twitter.com/YicCI3NxLq — Bolavip Argentina (@BolavipAr) August 2, 2026

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¿Qué será del futuro del Dibu ahora? Por lo pronto, se quedará en Aston Villa y seguirá siendo el arquero titular. El club de Birmingham no tiene intenciones de venderlo, a menos que aparezca una oferta que deje conformes a todas las partes.

Hoy, el club no tiene urgencia por vender futbolistas, por lo que el marplatense custodiará el arco villano en una temporada en la que afrontarán Premier League y Champions. Salvo un interesado durante las últimas semanas de mercado, Emiliano Martínez disputará su sexta temporada en Aston Villa.

El mensaje de Dibu Martínez que abrió el interrogante sobre su futuro en la Selección

El arquero aterrizó el lunes posterior a la final del Mundial 2026 en Buenos Aires acompañado por sus hijos y, luego del multitudinario recibimiento que acompañó a la Selección hasta el predio de Ezeiza, compartió una reflexión sobre la final del Mundial que rápidamente recorrió el mundo.

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“Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más”, escribió junto a una serie de imágenes de la derrota frente a España.

Pero el pasaje que más repercusión generó llegó unas líneas después. “La verdad, el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado”, expresó, dejando abierta la posibilidad de cerrar su ciclo en la Albiceleste.

El mensaje concluyó con un pedido de disculpas a los hinchas y a sus compañeros. “Lo siento mucho realmente. Intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros”, escribió el arquero, que volvió a ser una de las grandes figuras del seleccionado durante el partido definitorio.

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En síntesis