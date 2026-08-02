Pity Martínez lanzó un dardo al recordar su salida de River: “Se dijeron muchas cosas”

El volante ofensivo fue tajante al hablar sobre el momento en el que se marchó del Millonario en libertad de acción.

En el Cilindro de Avellaneda, por la tercera fecha del Grupo B del Torneo Clausura, Tigre le ganó a Racing 3 a 1 y de esta manera no solo logró su primera victoria en el certamen, sino que cortó una racha negativa sin triunfos que llevaba en torneos nacionales.

Luego del encuentro, Gonzalo Martínez, autor del primer tanto del Matador de Victoria, habló con la transmisión de TNT Sports, en donde además de estar feliz por el triunfo, tiró un palito por lo que fue su salida de River a fines del año pasado, cuando quedó en libertad de acción.

“Mi salida del año pasado no fue fácil, se dijeron muchas cosas, nosotros no tenemos el micrófono todos los días”, inició el volante ofensivo sobre rumores que salieron a la luz sobre un descontento suyo con Marcelo Gallardo por no tener minutos en la recta final del año.

Siguiendo por la misma línea, agregó: “Siempre estuve para jugar y estoy muy agradecido a Tigre por darme la posibilidad de demostrar que estoy bien, que quiero seguir compitiendo. Yo tengo que hablar adentro de la cancha, que es lo que me queda”.

"YO SIEMPRE ESTUVE PARA JUGAR" 👀



La palabra de PITY MARTÍNEZ luego de haber sido la figura de Tigre ante Racing sobre su salida de RIVER.



🗣️"Tigre me dio la posibildaid de demostrar que estoy bien, muy agradecido. Yo tengo que hablar dentro de la cancha", declaró el zurdo.… pic.twitter.com/aFkfgoz95V — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 2, 2026

Los números del Pity Martínez en su último año en River

Durante el 2025,el volante ofensivo disputó un total de 12 partidos, en los que no marcó goles y aportó dos asistencias. Además fue amonestado en una oportunidad y no fue expulsado en 386 minutos en cancha. Por otro lado, se perdió 27 encuentros por lesión, mientras que en otros 14 fue suplente y no ingresó.

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