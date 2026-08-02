El palo de Alejandro Garnacho a Chelsea tras debutar en Aston Villa: “Feliz por disfrutar el fútbol nuevamente”

El delantero argentino jugó un amistoso en Indonesia, y en sus redes sociales publicó una llamativa historia.

Con una victoria 3 a 1 contra el XI All Stars de Indonesia, Aston Villa terminó su pretemporada en tierras asiáticas y emprendió viaje rumbo a Inglaterra para ultimar los detalles previos al inicio de la temporada, en la que jugará la Recopa de Europa contra el PSG.

Luego de este encuentro, Alejandro Garnacho, quien jugó su primer partido con los villanos, publicó una historia en su cuenta de Instagram, en la que además le tiró un palo a Chelsea, club por el que pasó durante la última temporada, sin pena ni gloria.

“Nos vemos pronto Bangkok! Primera titularidad después de 3 meses. Feliz por disfrutar el fútbol de nuevo. 1% cada día. Gracias Indonesia!”, fueron las palabras del delantero argentino de 22 años, junto a una imagen suya en el partido en el que jugó los primeros 45 minutos.

La historia de Alejandro Garnacho en su cuenta de Instagram.

La frase “feliz por disfrutar el fútbol de nuevo” puede tomarse como un palo para Chelsea, debido a que en este mercado de pases el entrenador Xabi Alonso decidió no tenerlo en cuenta, por lo que le buscaron un nuevo club para que salga en búsqueda de mayor protagonismo.

Finalmente, apareció Aston Villa en su camino, luego de que lleguen a un acuerdo para ficharlo a préstamo por una temporada, con una obligación de compra por un porcentaje de su pase en caso de completar distintos objetivos.

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“Estoy contento de estar acá, es un club que está creciendo muy rápido y yo estaba buscando un club en el que recuperar la confianza y tratar de ser ese jugador que fui en mis primeros años en Manchester United“, dijo al respecto el argentino tras su llegada a la institución.

Los números de Alejandro Garnacho en Chelsea

Tras una sola temporada en los Blues, club al que llegó procedente de Manchester United por una cifra cercana a los 46 millones de euros y nunca terminó de consolidarse como titular, Garnacho disputó 43 partidos, 22 de ellos desde el arranque, en los que convirtió ocho goles y repartió cuatro asistencias.

Datos claves

Alejandro Garnacho debutó en Aston Villa tras ser cedido a préstamo por Chelsea .

debutó en tras ser cedido a préstamo por . Aston Villa ganó un amistoso en Indonesia y jugará la Recopa de Europa contra PSG .

ganó un amistoso en y jugará la contra . El delantero sumó 8 goles y 4 asistencias en 43 partidos con Chelsea.