El plantel de Boca está de vacaciones: cuándo arranca la pretemporada

Los futbolistas fueron licenciados tras la eliminación de la Copa Libertadores y están liberados hasta el regreso a la actividad.

Este jueves por la noche, Boca quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026 al perder por 1-0 contra Universidad Católica. En una Bombonera que era una caldera, el Xeneize cayó ante el elenco chileno y terminó en la tercera posición en la fase de grupos, por lo que jugará la Copa Sudamericana. En medio de ese contexto tan adverso, el plantel ya empezó sus vacaciones.

A partir de este viernes, los futbolistas están de licencia luego de lo que fue un primer semestre más que agobiante y muy cambiante, que terminó de la peor manera posible. Aunque el conjunto de la ribera no cumplió ninguno de sus objetivos, tras finalizar la participación de manera oficial, los jugadores fueron liberados y es por eso que ya están en sus días de ocio.

Los futbolistas de Boca Juniors. (Getty Images)

Lo cierto es que el plantel de Boca tiene vacaciones hasta el miércoles 17 de junio inclusive. Por decisión de la dirigencia, los futbolistas están liberados por 20 días, con el fin de reponer energías junto a sus familiares y su círculo más íntimo, tras una acumulación de resultados negativos que derivaron en esta trágica eliminación de la Copa Libertadores y también del Torneo Apertura.

Vale resaltar que el Xeneize jugará ante O’Higgins el 21, 22 o 23 de julio por los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana 2026 y una semana más tarde el partido de vuelta, días exactos que se confirmarán próximamente por Conmebol. En caso de avanzar de ronda, espera Recoleta en octavos de final, equipo paraguayo que compartió grupo con Santos y eliminó a San Lorenzo.

Leandro Paredes y los futbolistas de Boca Juniors. (Getty Images)

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Cabe recordar que la pretemporada empieza el jueves 18 de junio, fecha en la que los protagonistas deben presentarse en el predio que el club posee en Ezeiza para dar inicio a los trabajos físicos de preparación de cara a lo que serán las competiciones del segundo semestre de la pretemporada. Eso sí, Claudio Úbeda ya no será el DT de Boca, por lo que habrá un nuevo líder del plantel.

Claudio Úbeda se va de Boca

Los hinchas coinciden en que es un ciclo cumplido, algo que también reconocen puertas adentro en la dirigiencia azul y oro. Si bien todavía no hubo contactos con el Sifón, a BOLAVIP le confirmaron que no continuará al frente del grupo de futbolistas.

Claudio Úbeda se lamenta la eliminación de Boca.

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Al rosarino de 56 años, que se hizo cargo del plantel tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, no le renovarán el contrato que lo une al club de La Ribera hasta el 30 de junio de este año. De esta manera, finalizará su ciclo.

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