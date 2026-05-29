Tras su fallida experiencia en Sevilla, el DT regresó al fútbol mexicano, donde ya tuvo un exitoso paso por Chivas de Guadalajara.

Matías Almeyda aterrizó este viernes en Monterrey junto al grueso del cuerpo técnico que lo acompañará en su aventura como entrenador de Rayados, entre ellos otro ex jugador con pasado en River como Erik Lamela, quien se unió a trabajar con él desde que decidió su prematuro retiro, con solo 33 años, tras lidiar con una artrosis muy avanzada.

¡LAMELA LLEGA A MONTERREY CON ALMEYDA!🇦🇷



Erik Lamela continuará formando parte del cuerpo técnico de Matías Almeyda, luego de haber trabajado juntos previamente durante su etapa en el Sevilla.



El exjugador argentino se mantiene como una pieza cercana al estratega en este nuevo… pic.twitter.com/KNfYlvZ6SU — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) May 29, 2026

El ex director técnico del Sevilla español fue recibido en el aeropuerto por un importante número de periodistas e hinchas que le expresaron sus mejores deseos. Allí mismo, pronunció las primeras palabras de su regreso al fútbol mexicano, donde ya había tenido un exitoso paso por Chivas de Guadalajara.

“Estoy feliz de volver a México, este es un gran club. Hoy arranca una nueva historia, en un club que me tiene confianza, que me demuestra cariño y que me involucró en toda la planificación. Vengo a darle todo lo que tengo”, le dijo Almeyda a la prensa.

Y agregó: “Estoy muy agradecido a la gente de Rayados, a su dueño y a sus directivos por esta posibilidad. A la gente le digo que a partir del trabajo espero que podamos disfrutar entre todos”.

🗣️"Hoy arranca una nueva historia, vengo a dar todo lo que tengo", Matías Almeyda, nuevo DT de Rayados.



📹Felipe Galindo pic.twitter.com/SDiuiIOaB6 — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) May 29, 2026

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Un diagnóstico para iniciar el trabajo

Dennis Te Kloese, el nuevo director deportivo que fue clave para el arribo de Matías Almeyda, hizo un crudo diagnóstico del último semestre del plantel, que ni siquiera logró la clasificación a los playoffs del Torneo Clausura, entendiendo que hubo muchos futbolistas a los que les faltó el “compromiso y esfuerzo” que demanda la institución.

Allí estará la primera tarea del entrenador, incluso antes de la elección de futbolistas en el mercado, porque según avanzó la prensa mexicana se le dará total libertad para imponer nuevas reglas dentro del vestuario y plena confianza para solicitar la recisión de contratos o la búsqueda de una nueva salida para aquellos que no se adapten.

Almeyda, entonces, será el principal encargado de promover el cambio de mentalidad y de profundizar la responsabilidad y el compromiso del plantel con el club. Además, ya se acordó que recibirá entre cuatro y cinco refuerzos, que podrá consensuar con Te Kloese.

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