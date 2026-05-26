La Inteligencia Artificial predijo cómo saldrá Boca vs. Universidad Católica y cómo terminará su grupo de la Copa Libertadores

La IA analizó el presente del Xeeize, el contexto de la zona D y los posibles escenarios de la última para realizar sobre la definición.

En Boca ya se respira clima de Copa Libertadores. Obligado a ganar para seguir con vida en el torneo continental, toda la atención del mundo xeneize está puesta en el duelo de este jueves a las 21.30 ante Universidad Católica, en una Bombonera que promete estar cargada de tensión y expectativa.

Con la necesidad de conseguir una victoria para avanzar a los octavos de final, resulta inevitable que la previa se vea cargada de especulaciones y debates. Y en medio de ese escenario, quien también se animó a dar su pronóstico fue la Inteligencia Artificial, que realizó una predicción del futuro internacional de Boca teniendo en cuenta el presente futbolístico de los equipos, las posiciones del grupo, los posibles titulares y el contexto que rodea a la definición de la zona.

La predicción de la inteligencia artificial para Boca vs. Universidad Católica

Según el análisis realizado por el sistema, Boca terminará consiguiendo el objetivo y avanzará a los octavos de final de la Copa Libertadores. “Logrará el objetivo agónicamente, imponiéndose 2-0 con goles de Milton Giménez y de Exequiel Zeballos, haciendo respetar su historia en la Copa”, sostuvo la IA al comenzar su desarrollo.

Giménez y Zeballos, la dupla que le dará alegrías a Boca ante Católica, según la IA (Getty Images).

En ese sentido, el análisis considera que el equipo de Claudio Úbeda dominará gran parte del encuentro. “El partido comenzará con una Bombonera hirviendo y un Boca volcado al ataque, pero chocando contra el orden defensivo de la Universidad Católica”, explicó.

Y sobre el planteo de Católica, vaticinó: “Llega sabiendo que el empate lo clasifica y buscará replegarse, abroquelar líneas y desesperar a Boca para aprovechar los espacios”, detalló. Sin embargo, sostiene que “la jerarquía individual y el empuje de la localía terminarán quebrando el marcador en los minutos 38 y 84 de partido” para que La Bombonera termine festejando. “Primero, Giménez conectará un pase al medio. Luego, cuando el equipo chileno complique a Boca sobre el final, Zeballos liquidará la historia de contra“.

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Cómo terminaría el Grupo D según la inteligencia artificial

La predicción también incluyó el otro encuentro decisivo de la zona, donde Cruzeiro recibirá a Barcelona de Ecuador en Brasil. Allí, la Inteligencia Artificial proyectó una victoria 2-1 del conjunto brasileño, resultado que terminaría acomodando definitivamente las posiciones del grupo.

De esta manera, el Grupo D finalizaría con Cruzeiro como líder con 11 puntos, mientras que Boca avanzaría como segundo con 10 unidades, igualando la línea de Universidad Católica pero superándolo por el resultado entre sí tras la victoria en La Bombonera y en Chile. Por ende, el conjunto trasandino, según esta proyección, quedaría relegado a la Copa Sudamericana, mientras que Barcelona cerraría su participación como colista, con solo tres puntos.

Datos clave

El sistema de Inteligencia Artificial predijo una victoria de Boca Juniors por 2-0 ante Universidad Católica.

predijo una victoria de Boca Juniors por 2-0 ante Universidad Católica. El partido de Copa Libertadores se disputará este jueves a las 21.30 en La Bombonera.

se disputará este jueves a las 21.30 en La Bombonera. Según el pronóstico, el club Cruzeiro finalizaría como líder absoluto del Grupo D con 11 puntos.