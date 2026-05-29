Los 3 caminos que tiene Boca para clasificar a la Copa Libertadores 2027

El Xeneize quedó eliminado en fase de grupos tras perder ante Universidad Católica y deberá jugar la Sudamericana en el segundo semestre.

Boca cerró de la peor manera el primer semestre: fue eliminado de la Copa Libertadores 2026 en fase de grupos tras perder en La Bombonera ante la Universidad Católica de Chile. De esta manera, al Xeneize le quedan tres caminos para clasificarse al torneo más importante del continente del próximo año.

Para Boca fue un golpe duro, ya que había iniciado de gran manera en el certamen internacional: victoria en Chile ante la Universidad Católica y goleada frente a Barcelona de Guayaquil en condición de local, pero todo se empezó a torcer y en los siguientes cuatro partidos solamente sacó un punto, el empate ante Cruzeiro en La Bombonera.

Si bien Boca quedó afuera de la Copa Libertadores 2026, el haber sido tercero en su grupo lo llevó a la Copa Sudamericana: en dicho certamen deberá enfrentar a O´Higgins en los 16avos de final. La ida será en La Bombonera, mientras que la revancha se jugará en Chile.

La decepción de Boca tras perder ante Universidad Católica. (Foto: Getty).

Las vías que tiene Boca para clasificar a la Libertadores 2027

GANAR EL CLAUSURA

Una vez que termine el Mundial, en Argentina se disputará el Torneo Clausura y el formato será exactamente el mismo que el del Torneo Apertura. El Xeneize integra la Zona A, juega su interzonal ante Racing y también el Supreclásico frente a River, en esta oportunidad en La Bombonera. Si Boca sale campeón del Clausura se clasificará a la Libertadores de 2027.

GANAR LA COPA ARGENTINA

Otro de los caminos que tiene el Xeneize para clasificar a la Copa Libertadores 2027 es ganando la Copa Argentina. En el torneo más federal del país comenzó con el pie derecho y en los 32avos de final superó a Gimnasia de Chivilcoy. Su duelo de 16avos de final será ante Sarmiento de Junín y se disputará luego del Mundial 2026.

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POR TABLA ANUAL

Una tercera vía para clasificar a la Copa Libertadores será la tabla anual: por este medio clasifican los tres mejores ubicados que no hayan conseguido su plaza por otro medio (campeón Apertura, Clausura y Copa Argentina). Al cierre del primer semestre, el Xeneize ocupa el tercer puesto con 30 unidades.

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