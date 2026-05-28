Cristian Colusso, campeón con Rosario Central, analizó el fenómeno Di María y lo defendió de las polémicas: “Boca ya tendría que haber ganado todo con Paredes”

Colusso fue campeón con Central en el 95. En diálogo con BOLAVIP, elogia a Fideo y critica las polémicas en torno al campeón del mundo. "Seguramente tendremos un Angelito de técnico", vaticina.

Fue parte del plantel que le dio el primer título internacional a Rosario Central, allá por 1995, casi una década después de su último título a nivel local. Fue compañero nada menos que de Omar Palma y dirigido por Angel Tulio Zof, dos glorias. Y por eso, Christian Colusso se anima a hablar con autoridad, pero lo hace desde el sentimiento canalla, ese que desde que Angel Di María volvió al club está a flor de piel.

“Para mí Di María es el placer más lindo que tuve yendo a la cancha de Central. Porque cuando lo ves en vivo, las cosas que hace, es realmente muy grande, viéndolo en la cancha es otra cosa. Realmente no lo puedo creer porque uno que jugó al fútbol y que vio a Maradona, vio a Messi, uno se la pasó viendo fútbol. Y que me asombre un jugador a mi edad, me llama la atención, porque pensé que había visto todo. Me asombra lo que hace Di María dentro de una cancha. A su edad, aparte. La humildad que tiene, es una persona muy querida por nosotros”, dice el Chiri, que más allá de ser el Coordinador de Deportes de Funes, sigue yendo religiosamente al Gigante de Arroyito con sus hijos.

Colusso en el festejo de los 30 años del título internacional. Foto C. Colusso.

-¿En dónde lo pones en el ranking de ídolos de Central?

-Gracias a Dios, el club tiene un montón de ídolos. Cada uno en su época, está Don Ángel Tulio Zof, está Omar Palma, está Miguel Ángel Russo, está Marco Ruben, está el Patón Bauza… Lo fueron durante la historia. Y en este momento es Di María, obviamente. No hay chance de que no esté. Pero por lo que hizo adentro de una cancha de fútbol: creo que él y Palma. Pero después, a lo largo de la historia, está seguramente él y muchos más.

-No todos tienen un ídolo vigente en cancha…

-Ese es un privilegio. Por eso yo te digo que lo que Central está viviendo hoy es histórico y no sé si se va a volver a repetir. Tener a un campeón del mundo vigente, que hace lo que hace en una cancha; el club como está creciendo… Ojalá que sí, que siga, que continúe todo, siempre se puede crecer más. Lo que pasa hoy ¿quién lo podría equiparar? Si alguno trae a Messi, nada más, después creo que nadire, porque creo que Paredes tampoco es tanto en Boca como lo es Di María para Central.

Lo dice al pasar, pero queda sonando: “Si alguno trae a Messi”. No menciona a Newell’s, claro. “No sería lindo para nosotros”, aclara por lo bajo, sin querer meterse en más polémicas. También lo menciona a Leandro Paredes, otro de los campeones en Qatar 2022 que decidió volver al país para ponerse la camiseta del club donde se inició futbolísticamente. Lo hace para desterrar aquellos rumores que ponen a Central como uno de los clubes favorecidos por la presencia de un campeón del mundo.

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“Lo del título que le dieron a Central… Central no tiene nada que ver, si la AFA y todos los presidentes de AFA se lo dieron a Central porque se iba empezar a dar y parecía injusto que no se lo den, o que ya se había dicho que se iba a dar. Ningún equipo de fútbol argentino puede ir y decir ‘che, denme un título’. Yo entiendo todo, pero es muchísimo ya lo que pasa. Si fuera también por eso, Boca tendría que haber ganado todo hasta ahora con Paredes. Y no ganó”.

“Central tiene un buen equipo, hay que tener un buen equipo para ser campeón, para pelear cosas. Yo confío en los jugadores, y confío en que Central tiene un gran equipo. Y si, la gente sí empieza a relacionar y es muy fácil en el fútbol relacionar. Acá hay un buen equipo, hay un club que está muy serio, que trabaja, Central es un equipo profesional, es un equipo europeo hoy en día, por los lugares de entrenamiento que tiene. Por eso primero tendrían que ver las bases de por qué se está ahí. Y ahí se sacarían un montón de dudas”.

Colusso con el Negro Palma, fallecido en 2024. Foto C. Colusso.

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El exvolante deja entrever que toda la previa del partido ante River, en el que el equipo de Jorge Almirón fue eliminado en el Monumental, cuando se habló de la ayuda que había recibido Central, terminó pesando en los fallos arbitrales.

“Se creó una situación en la cual, supuestamente, Central es beneficiado… Central es uno de los mejores equipos, con uno de los mejores planteles del país. Se creó toda una energía de que es Central es beneficiado y en realidad el que fue beneficiado ese día fue River. A mí me dejó bien el partido, me parece que Central tuvo sus situaciones, es una cancha difícil siempre, tuvo dos tiros en los palos los cuales podrían haber cambiado la historia. No se dio, y será la próxima. A mí me gusta el juego de Central, me gusta el plantel de Central y obviamente que hubo algunos errores, pero es fútbol. Pero lo otro que se crea de afuera es feo. Es feo porque cuando a Central le tocó perder contra otros equipos nadie decía nada o es como que se acepta. Es lo normal. Hasta ahora no se pudo demostrar que nada de lo que le cobraron a Central fue ilegal, pero queda como que lo están ayudando. Eso es lo que menos me gusta. Nosotros nos callamos, fuimos y perdimos, listo. Ahora cuando ganemos, denle a la grandeza a los demás y decir ‘che, listo, ganaron bien'”, dice con enojo.

-Sentís que todo eso pesó en la cancha…

-Viéndolo y habiendo jugado al fútbol, las chiquitas no se midieron igual para nada. Hay dos amarillas en el primer tiempo que tenían que ser para la River y no fueron. Yo sentí que hay una amarilla a Montiel que no se saca, después un contragolpe que pega en la mano de un jugador y corta un contragolpe peligroso, que tampoco fue amarilla. Central tenía siete amarillas, ¿estaban bien? Seguramente sí, pero las de River tendrían que haber sido. Al no mostrar lasamarillas de River, yo puedo llegar a pensar que había algún tipo de animosidad. No lo sé, pero a mí me hubiese gustado que si son justas se les saquen también.

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Un ídolo para siempre

El Chiri, que alguna vez contó que en su mejor momento y tras un partido con Boca en la Bombonera, Diego Maradona pidió saludarlo y se llevó su camiseta de recuerdo, siente que estos no serán los últimos pasos de Di María en Central. Quizá si como jugador, pero cree -o desea- que Fideo podría ponerse el buzo una vez que cuelgue los botines.

“Me gustaría. En la cabeza de estos tipos tan ganadores es imposible entrar. Porque son tipos competitivos, ganadores y que van para adelante. Pero ya lo dijo él. Yo creo que él va a seguir por el lado de lo deportivo. Creo que va por ese lado de ser entrenador, así que me encantaría que siga por ahí porque creo que esa sensación, esa adrenalina te puede llegar a causar más satisfacción cuando ya no te dan las piernas o no te da el físico. Creo que como entrenador lo podés llegar a equiparar y él lo dijo que quería ser entrenador, así que seguramente tendremos un Angelito de técnico”.

Belloso, Abbondanzieri, Lussenhof, Carbonari.. Algunos de los campeones del 95. Foto C Colusso.

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Colusso destaca que, más allá de la presencia de Di María, hay alguien detrás de ese proyecto que es Gonzalo Belloso, exjugador Canalla, hoy presidente. “Desde que vino Gonzalo a la presidencia, creo que cambió el club, lo profesionalizó. Es un club que está bien por todos lados, tiene un plantel súper competitivo, por eso a mí me da mucha gracia cuando hablan de que a Central lo ayudan. Primero se ayudó Central, teniendo un buen plantel, teniendo Inferiores que están siempre ahí arriba, teniendo un club ordenado que está al día en todas sus áreas, está haciendo una tercera bandeja, récord de socios históricamente. Central nunca estuvo así. Es algo histórico y Gonzalo Belloso lo potenció 100%, estamos contentos, disfrutando. Están los ídolos, todos quieren estar en Central. Es un lindo momento del club”.

El también sueña con estar: “Yo en Central trabajo de lo que sea”, dice entre risas. Ya estuvo trabajando en Inferiores y sueña con sacar a relucir una vez más su título de DT. Tiene ganas de salir a la cancha, como ayudante o parte de algún cuerpo técnico. Sigue en contacto con sus excompañeros, con los que dio aquella inolvidable vuelta olímpica en el 95 en la Copa Conmebol. Y disfruta, como un canalla más, de tener al ídolo cada partido en la cancha.