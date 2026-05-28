Las 4 grandes ausencias de la Selección Argentina en la lista para el Mundial 2026

Scaloni borró a grandes figuras después de hacer el corte final para la Copa del Mundo. Los fundamentos son físicos y tácticos, dependiendo del caso.

Lionel Scaloni confirmó la lista de 26 convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026 y, como se esperaba, hay grandes ausencias. Varios jugadores importantes se quedaron sin la chance de ir al certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El director técnico de la Albiceleste realizó el corte final y al menos un jugador por línea terminó siendo noticia por haberse quedado afuera. En algunos casos los fundamentos son físicos y, en otros, decisiones tácticas.

Marcos Acuña

El grandísimo nivel del marcador de punta izquierdo lo posicionaba como una de las fijas de la lista, teniendo en cuenta que fue uno de los mejores jugadores de River del semestre. Sin embargo, las lesiones que sufrió en el último tiempo obligaron a Scaloni a cortarlo de la nómina.

De esta manera, el ex Ferro y Racing no podrá participar de su tercera Copa del Mundo consecutiva. Su lugar estará ocupado por Facundo Medina, una de las grandes sorpresas de la nómina, que puede desempeñarse como central y lateral zurdo.

Marcos Senesi

El jugador de Bournemouth fue, seguramente, uno de los que mejor nivel mostró en la temporada en su posición a nivel internacional. Su brillante desempeño en la Premier League hizo que Tottenham ponga sus ojos en él y lo incorporará para lo que viene.

Finalmente, Scaloni decidió llevar a Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Leonardo Balerdi como zagueros, con el agregado de Facundo Medina, que irá como alternativa de Nicolás Tagliafico como lateral, pero también puede desempeñarse en esa posición.

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Emiliano Buendía

Parecía imposible no imaginar a Emiliano Buendía dentro de los 26, sobre todo por su increíble sprint final (algo que Scaloni siempre valoró antes de una competición importante) en Aston Villa. El marplatense volvió a quedarse afuera en el corte final.

Pese a haber sido figura en un equipo que ganó la UEFA Europa League y que terminó en el cuarto puesto en la Premier League, el jugador no podrá estar en el Mundial.

Franco Mastantuono

Cuando Real Madrid lo compró luego de brillar en el fútbol argentino con la camiseta de River, su nombre se convertía en opción A para la Selección Argentina. De hecho, Scaloni le dio la 10 ante una ausencia de Messi y lo llamó hasta en los últimos amistosos ante Mauritania y Zambia.

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Las dificultades para adaptarse al Real Madrid, que además tuvo una temporada para el olvido en cuanto a resultados, terminaron dejando afuera al oriundo de Azul.

Los convocados de la Selección Argentina