Se sorteó el cuadro final de la Copa Sudamericana: los rivales de River y Boca

El Xeneize enfrentará previamente a O´Higgins por los playoffs, mientras que el Millonario ya tiene su lugar asegurado en octavos.

Luego del cierre de las fases de grupos de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, este viernes se realizó el sorteo del cuadro final de la Sudamericana. De esta manera, los ocho clubes que se encuentran en los octavos de final, producto de haber sido líderes de sus grupos, ya saben al vencedor de qué llave de playoffs esperan.

Así quedaron los cruces

Botafogo vs. ganador entre Lanús y Cienciano

River vs. ganador entre Santa Fe y Caracas

Montevideo City Torque vs. ganador entre Nacional y Tigre

Olimpia vs. ganador entre DIM y Vasco da Gama

Sao Paulo vs. ganador entre Bolívar y Gremio

Macará vs. ganador entre Universidad Central y Santos

Atlético Mineiro vs. ganador entre Sporting Cristal y Bragantino

Recoleta vs. ganador entre Boca y O´Higgins

El cuadro final de la Copa Sudamericana. (Foto: @Sudamericana).

¿Cuándo puede haber Superclásico en la Copa Sudamericana?

Tras realizarse el sorteo, River y Boca podrían llegar a cruzarse en la instancia de semifinales, tal como sucedió en la edición de 2014, que quedó en manos del Millonario. Cabe recordar que la ida sería en La Bombonera, mientras que la revancha sería en el Estadio Monumental.

Los duelos de playoffs

Así se jugarán los playoffs entre los segundos de la Sudamericana y los terceros de la Libertadores. (Foto: @Sudamericana).

Las fechas del tramo final de la Copa Sudamericana

Playoffs | Ida: semana del 22 de julio – Vuelta: semana del 29 de julio

Octavos de final | Ida: semana del 12 de agosto – Vuelta: semana del 19 de agosto

Cuartos de final | Ida: semana del 9 de septiembre – Vuelta: semana del 16 de septiembre

Semifinales | Ida: semana del 13 de octubre – Vuelta: semana del 20 de octubre

Final | 21 de noviembre

Publicidad

¿Dónde se juega la final de la Copa Sudamericana 2026?

La final de la Copa Sudamericana 2026 será el sábado 21 de noviembre en la ciudad de Barranquilla, Colombia. El duelo que definirá al campeón del certamen continental se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, con capacidad para 49 mil espectadores.