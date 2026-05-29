Claudio Úbeda, dejará de ser el entrenador de Boca.

Después de lo que fue la eliminación en la Copa Libertadores, desde la dirigencia xeneize dejaron en claro que no hay vuelta atrás.

Boca fue eliminado de la Copa Libertadores, donde protagonizó un papelón similar al que se vio ante Alianza Lima en el repechaje de la edición disputada en 2023 al mando de Fernando Gago. Y ahora, el cargo de Claudio Úbeda está es instancias de culminar.

Los hinchas coinciden en que es un ciclo cumplido, algo que también reconocen puertas adentro en la dirigiencia azul y oro. Si bien todavía no hubo contactos con el Sifón, a BOLAVIP le confirmaron que no continuará al frente del grupo de futbolistas.

Claudio Úbeda dejará de ser el DT de Boca.

Al rosarino de 56 años, que se hizo cargo del plantel tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, no le renovarán el contrato que lo une al club de La Ribera hasta el 30 de junio de este año. De esta manera, finalizará su ciclo.

¿Qué resta para que se oficialice? Una charla. Todavía no hubo un contacto entre el presidente Juan Román Riquelme y el ex DT de Huracán, la Selección Argentina Sub-20 y Racing, quien tuvo su última presentación ante Universidad Católica. Lo más probable es que, a más tardar, se reúnan el próximo lunes para comunicarle la decisión final.

Cabe destacar que el plantel boquense ya se encuentra de licencia, pero les comunicaron que el jueves 18 de junio deberán presentarse en las instalaciones de Boca Predio para comenzar con la pretemporada, a la que desde la dirigencia esperan llegar con un nuevo entrenador.

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Claudio Úbeda y Milton Giménez en la eliminación de la Libertadores.

Los números de Claudio Úbeda al frente de Boca

Desde que asumió en Boca por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, fueron 32 los partidos que dirigió Claudio Úbeda, quien obtuvo 17 triunfos, 7 empates y ocho caídas.

Las eliminaciones en el Torneo Apertura, a manos de Huracán en los octavos de final, como así también en la fase de grupos de la Copa Libertadores, generaron más de una crítica por parte de los hinchas, quienes pidieron por su salida.

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