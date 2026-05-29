River hoy: Montiel al Mundial, las cargadas de los hinchas a Boca y el sorteo de la Sudamericana

Todas las novedades del Millonario de este viernes 29 de mayo, con el plantel de vacaciones tras finalizar la acción oficial en el semestre.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 29 de mayo, el día posterior a la entrega de la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026. Montiel fue convocado, Acuña no, los hinchas cargaron a Boca tras la eliminación en la Libertadores y se viene el sorteo de fase final de la Copa Sudamericana.

Montiel, convocado al Mundial

El pasado jueves, Lionel Scaloni dio a conocer la lista de 26 convocados de la Selección Argentina para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El único citado de River es Gonzalo Montiel, quien terminó el semestre con una molestia muscular, pero todo indica que no comprometería su participación en la Copa del Mundo. La Albiceleste iniciará su camino el 16 de junio ante Argelia en Kansas City.

Gonzalo Montiel. (Foto: Getty).

Acuña se quedó afuera de la lista

Entre los 26 convocados de la Selección Argentina sorprendió la ausencia de Marcos Acuña, un pilar importante para Lionel Scaloni. Todavía no se sabe con exactitud si la baja por la lesión que le impidió terminar en cancha la final del Apertura ante Belgrano, pero la realidad es que el Huevo se perderá la Copa del Mundo.

Marcos Acuña, uno de los mejores de River en el semestre. (Foto: Getty).

Los hinchas de River gastaron a Boca

Boca protagonizó una jornada para el olvido el pasado jueves cuando cayó por 1 a 0 ante Universidad Católica por la sexta jornada del Grupo D de la Copa Libertadores. El Xeneize quedó eliminado en fase de grupos y, como quedó tercero, pasó a la Copa Sudamericana, certamen en el cual ingresará en la instancia de playoffs para clasificar a octavos de final, allí se medirá ante O´Higgins de Chile.

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A través de su cuenta oficial, la Copa Sudamericana le dio la bienvenida a Boca a la instancia de playoffs y en los comentarios aparecieron los hinchas de River para gastar al rival de toda la vida. Cabe destacar que los de Núñez jugaron esta competencia desde el comienzo y que terminaron liderando el Grupo H con 14 unidades, por lo que se clasificó directamente a los octavos de final.

Se viene el sorteo de la Copa Sudamericana

Este viernes, a partir de las 12 del mediodía se realizará en Luque, Paraguay, el sorteo de la fase final de la Copa Sudamericana. River finalizó primero en su zona, por lo que accedió a los octavos de final. En dicha instancia se verá las caras contra el ganador de la llave de playoffs entre alguno de los segundos de la Sudamericana y uno de los terceros de la Libertadores. Los octavos se jugarán en las semanas del 12 y 19 de agosto.

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