El Xeneize se quedó afuera del torneo, jugará la Copa Sudamericana y las redes sociales se llenaron de reproches.

Por la Fecha 6 de la Copa Libertadores, Boca Juniors tropezó este jueves ante Universidad Católica en La Bombonera y se quedó afuera del certamen en la fase de grupos. El Xeneize cerró un semestre para el olvido y afrontará los Playoffs de la Copa Sudamericana.

Clemente Montes, en el primer tiempo, anotó el único gol de la noche. A pesar de los cambios de Claudio Úbeda y los insistentes remates del elenco local, no hubo lugar para la remontada. En redes sociales, los hinchas de Boca estallaron contra sus jugadores.

Entre los más criticados por los seguidores del club de la Ribera estuvo Alan Velasco. El volante ofensivo que le costó 10 millones de dólares a Boca ingresó para el segundo tiempo en lugar de Ander Herrera y no pudo generar peligro para buscar la clasificación.

“Si tiene dignidad se va solito. Un miedo tremendo tenía”, disparó uno de los hinchas. Otro de ellos, en cambio, apuntó: “Cuando entró Velasco ya sabía que era imposible darlo vuelta”.

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