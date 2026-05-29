Se sortearon los octavos de final de la Copa Libertadores: así quedó el cuadro rumbo a la final

La Conmebol definió este viernes los cruces de cara a la gran definición del certamen, en Montevideo.

La Copa Libertadores 2026 ya tiene definido su camino hacia la gloria. Luego de que el jueves quedaran confirmados los 16 equipos clasificados a los octavos de final, este viernes la Conmebol llevó adelante el sorteo oficial en su sede de Luque, Paraguay, donde quedaron conformados todos los cruces del cuadro eliminatorio.

Entre los equipos argentinos, Estudiantes de La Plata se enfrentará a Universidad Católica, Rosario Central tendrá un duro cruce ante Corinthians, Platense jugará frente a Coquimbo Unido e Independiente Rivadavia se medirá contra Fluminense en busca de un lugar entre los ocho mejores del continente.

La primera instancia de eliminación directa se disputará una vez finalizado el Mundial 2026. Los partidos de ida de los octavos de final se jugarán entre el 11 y el 13 de agosto, mientras que las revanchas tendrán lugar del 18 al 20 del mismo mes. Además, también quedaron establecidas las fechas para el resto de las fases decisivas del torneo continental.

Los cuartos de final se disputarán entre el 8 y el 17 de septiembre, mientras que las semifinales tendrán lugar en octubre. La gran final de la Copa Libertadores 2026 se jugará el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario, en Montevideo.

🏆 ¡El cuadro de Octavos de Final de la CONMEBOL #Libertadores! pic.twitter.com/UF5sG88QwC — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) May 29, 2026

Los cruces de octavos de final de la Copa Libertadores 2026

Lado izquierdo del cuadro

Estudiantes de La Plata vs. Universidad Católica

Rosario Central vs. Corinthians

Deportes Tolima vs. Independiente del Valle

Cruzeiro vs. Flamengo

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Lado derecho del cuadro