Cuándo puede haber Superclásico entre Boca y River en la Copa Sudamericana

La tempranera eliminación de Bocade la Copa Libertadores lo condenó a jugar los Playoffs de la Copa Sudamericana. El Xeneize ya sabe que Blooming será su primer rival en la reanudación de la competencia oficial y el sorteo confirmó lo más importante: cuándo puede enfrentar a River.
El mal presente de los dos equipos hace que puedan cruzarse en la competencia de segundo orden a nivel internacional. El Millonario, segundo mejor primero, espera cómodo en octavos; mientras que el conjunto de la Ribera tendrá que afrontar una instancia previa ante el mencionado conjunto chileno.
El azar determinó que Boca y River podrán cruzarse en las semifinales de la Sudamericana. Tal como sucedió en la edición 2014 del certamen, donde el Millonario se impuso por la mínima y logró meterse en la final, donde luego fue campeón.
De llegar a ese escenario, el partido de ida será en La Bombonera, en la semana del 13 de octubre. La revancha será una semana más tarde en el Monumental, es decir, cerca del día 20 de ese mes. Si hay igualdad en el marcador, el finalista se definirá por penales, sin alargue.
Todos los cruces de playoffs de la Copa Sudamericana
- Gremio vs. Bolívar
- Red Bull Bragantino vs. Sporting Cristal
- Vasco da Gama vs. Independiente Medellín
- O’Higgins vs. Boca Juniors
- Tigre vs. Nacional
- Caracas vs. Independiente Santa Fe
- Cienciano vs. Lanús
- Santos vs. Universidad Central
Así se jugarían los octavos de final
- Boca o O’Higgins vs. Recoleta
- Bolivar o Gremio vs. Sao Paulo
- Santa Fe o Caracas vs. River
- DIM o Vasco vs. Olimpia
- Sporting Cristal o Bragantino vs. Mineiro
- Universidad Central o Santos vs. Macará
- Nacional o Tigre vs. City Torque
- Lanús o Cienciano vs. Botafogo
El último Superclásico de la Copa Sudamericana
Por única vez, River y Boca se vieron las caras en la edición 2014 de la Copa Sudamericana, en lo que fue el primer mano a mano internacional entre ambos tras una década. Ambos se vieron las caras en semifinales, en un certamen con un formato muy diferente al actual.
La ida fue en La Bombonera, en un duelo que contó con el arbitraje de Silvio Trucco (en esa época, los duelos entre equipos del mismo país eran con colegiado local). Aquel compromiso, marcado por la atípica pierna fuerte de los de Marcelo Gallardo, finalizó 0 a 0.
La revancha fue en Núñez, donde Germán Delfino cobró un penal para el Xeneize a los 15 segundos por infracción de Ariel Rojas a Marcelo Meli. Marcelo Barovero contuvo el remate de Emmanuel Gigliotti desde los doce pasos. Minutos después, Leonardo Pisculichi puso el 1-0 que le dio a River el pase a la final.