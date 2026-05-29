Cuándo puede haber Superclásico entre Boca y River en la Copa Sudamericana

Ya se sabe cuándo pueden enfrentarse los dos equipos más históricos de Argentina. La ida sería en La Bombonera y la vuelta en el Monumental.

La tempranera eliminación de Bocade la Copa Libertadores lo condenó a jugar los Playoffs de la Copa Sudamericana. El Xeneize ya sabe que Blooming será su primer rival en la reanudación de la competencia oficial y el sorteo confirmó lo más importante: cuándo puede enfrentar a River.

El mal presente de los dos equipos hace que puedan cruzarse en la competencia de segundo orden a nivel internacional. El Millonario, segundo mejor primero, espera cómodo en octavos; mientras que el conjunto de la Ribera tendrá que afrontar una instancia previa ante el mencionado conjunto chileno.

El azar determinó que Boca y River podrán cruzarse en las semifinales de la Sudamericana. Tal como sucedió en la edición 2014 del certamen, donde el Millonario se impuso por la mínima y logró meterse en la final, donde luego fue campeón.

De llegar a ese escenario, el partido de ida será en La Bombonera, en la semana del 13 de octubre. La revancha será una semana más tarde en el Monumental, es decir, cerca del día 20 de ese mes. Si hay igualdad en el marcador, el finalista se definirá por penales, sin alargue.

Todos los cruces de playoffs de la Copa Sudamericana

Gremio vs. Bolívar

Red Bull Bragantino vs. Sporting Cristal

Vasco da Gama vs. Independiente Medellín

O’Higgins vs. Boca Juniors

Tigre vs. Nacional

Caracas vs. Independiente Santa Fe

Cienciano vs. Lanús

Santos vs. Universidad Central

Así se jugarían los octavos de final

Boca o O’Higgins vs. Recoleta

Bolivar o Gremio vs. Sao Paulo

Publicidad

Santa Fe o Caracas vs. River

DIM o Vasco vs. Olimpia

Sporting Cristal o Bragantino vs. Mineiro

Universidad Central o Santos vs. Macará

Nacional o Tigre vs. City Torque

Lanús o Cienciano vs. Botafogo

Publicidad

El último Superclásico de la Copa Sudamericana

Por única vez, River y Boca se vieron las caras en la edición 2014 de la Copa Sudamericana, en lo que fue el primer mano a mano internacional entre ambos tras una década. Ambos se vieron las caras en semifinales, en un certamen con un formato muy diferente al actual.

La ida fue en La Bombonera, en un duelo que contó con el arbitraje de Silvio Trucco (en esa época, los duelos entre equipos del mismo país eran con colegiado local). Aquel compromiso, marcado por la atípica pierna fuerte de los de Marcelo Gallardo, finalizó 0 a 0.

La revancha fue en Núñez, donde Germán Delfino cobró un penal para el Xeneize a los 15 segundos por infracción de Ariel Rojas a Marcelo Meli. Marcelo Barovero contuvo el remate de Emmanuel Gigliotti desde los doce pasos. Minutos después, Leonardo Pisculichi puso el 1-0 que le dio a River el pase a la final.