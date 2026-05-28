Boca vs. Universidad Católica EN VIVO y ONLINE vía Fox Sports y Disney+ por la Copa Libertadores: minuto a minuto

Esta noche Boca y Universidad Católica se enfrentan por un lugar en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Lanzada este mismo jueves con salida a la venta, Adidas y Boca presentaron la nueva casaca en homenaje a la conquista del club de la Copa Libertadores 2001.

Además de la camiseta, el Xeneize tiene otro estreno para el duelo ante Universidad Católica.

En plena previa del partido del Xeneize, se confirmó que el capitán está en la lista de 26 de la Selección Argentina. Además, viajarán los ex Boca Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Alexis Mac Allister y Valentín Barco,

A todo o nada, el Xeneize se juega la clasificación a los octavos de final y está obligado a ganar.

Por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, Boca Juniors y Universidad Católica se enfrentan este jueves en La Bombonera. Desde las 21.30, el partido contará con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y se podrá sintonizar a través de Fox Sports y Disney+.

En el último compromiso del Xeneize en este semestre, el elenco comandado por Claudio Úbeda necesita ganar para acceder a los octavos de final del certamen continental. Una derrota o un empate lo enviarían a los Playoffs de la Copa Sudamericana.