Boca vs. Universidad Católica EN VIVO y ONLINE vía Fox Sports y Disney+ por la Copa Libertadores: minuto a minuto

Por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, Boca Juniors y Universidad Católica se enfrentan este jueves en La Bombonera. Desde las 21.30, el partido contará con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y se podrá sintonizar a través de Fox Sports y Disney+.
En el último compromiso del Xeneize en este semestre, el elenco comandado por Claudio Úbeda necesita ganar para acceder a los octavos de final del certamen continental. Una derrota o un empate lo enviarían a los Playoffs de la Copa Sudamericana.