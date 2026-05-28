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COPA LIBERTADORES

Boca vs. Universidad Católica EN VIVO y ONLINE vía Fox Sports y Disney+ por la Copa Libertadores: minuto a minuto

A todo o nada, el Xeneize se juega la clasificación a los octavos de final y está obligado a ganar.

LA FORMACIÓN CONFIRMADA DE BOCA

Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Milton Giménez y Exequiel Zeballos.

¡PAREDES AL MUNDIAL 2026!

En plena previa del partido del Xeneize, se confirmó que el capitán está en la lista de 26 de la Selección Argentina. Además, viajarán los ex Boca Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Alexis Mac Allister y Valentín Barco,

Nueva pantalla en La Bombonera

Además de la camiseta, el Xeneize tiene otro estreno para el duelo ante Universidad Católica.

Boca presenta nueva camiseta ante U. Católica

Lanzada este mismo jueves con salida a la venta, Adidas y Boca presentaron la nueva casaca en homenaje a la conquista del club de la Copa Libertadores 2001.

Hora y TV

El encuentro comenzará a las 21.30, con televisación de Fox Sports y Disney+.

¡Bienvenidos!

Esta noche Boca y Universidad Católica se enfrentan por un lugar en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Boca y Universidad Católica se ven las caras en La Bombonera.
© GettyBoca y Universidad Católica se ven las caras en La Bombonera.

Por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, Boca Juniors y Universidad Católica se enfrentan este jueves en La Bombonera. Desde las 21.30, el partido contará con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y se podrá sintonizar a través de Fox Sports y Disney+.

En el último compromiso del Xeneize en este semestre, el elenco comandado por Claudio Úbeda necesita ganar para acceder a los octavos de final del certamen continental. Una derrota o un empate lo enviarían a los Playoffs de la Copa Sudamericana.

Agustín Vetere
Agustín Vetere
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